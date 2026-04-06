అమెరికాది అత్యంత శక్తివంతమైన సైన్యం- ఇరాన్లో చేపట్టిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్ సక్సెస్: ట్రంప్
Published : April 6, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : April 6, 2026 at 8:55 PM IST
West Asia Tensions Updates : ఇరాన్పై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా చేపట్టిన యుద్ధం 38వ రోజుకు చేరుకుంది. ఇరుదేశాల పరస్పర దాడుల పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి.
శ్వేతసౌధంలో ఈస్టర్ ఎగ్ రోల్ వేడుకల్లో ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "మనం స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రతి రికార్డును బద్దలు కొట్టాం. సైన్యంలో ప్రతి రికార్డును బద్దలు కొట్టాం. నిన్న జరిగిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్ సంగతేంటి? మన యోధులు చాలా ధైర్యవంతులు. శత్రువు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు వారు పట్టించుకోరు. కానీ శత్రువు బలంగా ఉన్నప్పుడు వారిని దెబ్బకొడతారు. మనది ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన సైన్యం" అని అన్నారు.
ఇరాన్ మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు తక్షణమే ఆపేయాలి- లేకుంటే అణు ప్రమాదం : రష్యా
రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్ ఆదివారం ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీలో మాట్లాడారు. ఇరాన్ చుట్టూ పెరుగుతున్న ఉద్రికత్తల గురించి చర్చించారు. కీలక మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు తక్షణమే ఆపాల్సిన అవసరముందని ఇరువురు నేతలు పేర్కొన్నారు. రష్యా విదేశాంగ మంత్రి ప్రకారం, బుషెహర్ అణు విద్యుత్ కేంద్రంతో సహా పౌర, పారిశ్రామిక, ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై జరుగుతున్న విచక్షణారహిత, చట్టవిరుద్ధమైన దాడులను తక్షణమే నిలిపివేయాలని అన్నారు. అమెరికా అల్టిమేటమ్ భాషను విడిచిపెట్టి, శాంతి చర్చలకు రావాలన్నారు.
ఇరాన్ ఐఆర్జీసీ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ మృతి
ఇరాన్ ఐఆర్జీసీ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ మజీద్ ఖదేమీ మృతి చెందారు. ఈమేరకు ఇజ్రాయెల్ వెల్లడించింది.
- 45 రోజులపాటు కాల్పుల విరమణకు ప్రతిపాదనలు
- సోమవారం నుంచి హర్మూజ్ను తెరవాలని అమెరికా ప్రతిపాదన
- అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలకు పాక్, తుర్కియే, ఈజిప్ట్ మధ్యవర్తిత్వం
- కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదనలు రూపొందించిన పాక్, తుర్కియే, ఈజిప్ట్
- అనంతరం అమెరికా, ఇరాన్కు పంపిన పాక్, తుర్కియే, ఈజిప్ట్
- నిర్ణయం తీసుకోనున్న అమెరికా, ఇరాన్
- ట్రంప్ రాయబారి, ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి మధ్య చర్చలు
- సానుకూల ఫలితం వెలువడవచ్చని భావిస్తున్న అమెరికా మీడియా
హర్మూజ్ దాటిన 'గ్రీన్ ఆశా' ఎల్పీజీ నౌక
పశ్చిమాసియా యుద్ధం తీవ్రంగా కొనసాగుతున్న వేళ, భారత జెండా కలిగిన 'గ్రీన్ ఆశ' ఎల్పీజీ నౌక సోమవారం హర్మూజ్ జలసంధిని దాటింది. ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్ వర్సెస్ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఈ జలసంధిని దాటిన ఎనిమిదో భారత నౌక ఇదేనని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
ఆ టైమ్లో టెన్షన్ పడ్డా- ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
ఇరాన్లో కూలిపోయిన ఎఫ్-15ఈ స్ట్రైక్ ఈగిల్ పైలట్ను కాపాడే ఆపరేషన్ సమయంలో కొంతసేపు టెన్షన్ నెలకొన్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఆ ఫైటర్ జెట్ నుంచి ఎజెక్ట్ అయిన రెండో పైలట్ ఇరాన్ దళాల నుంచి తప్పించుకొని, పర్వతాల్లో దాక్కొన్నాడని తెలిపారు. తొలుత అమెరికా నిఘా విభాగం అతడి లొకేషన్ను గుర్తించినట్లు పేర్కొన్నారు.
సోమవారం దేశీయ మార్కెట్ సూచీలు నష్టాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9.46 గంటల సమయంలో సెన్సెక్స్ 366 పాయింట్లు నష్టపోయి, 72,953 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిఫ్టీ 88 పాయింట్లు కోల్పోయి, 22,624 వద్ద కదలాడుతోంది.
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వేళ అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు మరోసారి భగ్గుమన్నాయి. ఇంటర్కాంటినెంటల్ ఎక్స్ఛేంజీలో బ్రెంట్ జూన్ కాంట్రాక్ట్ 110.58 డాలర్లకు చేరింది. క్రితం ముగింపుతో పోలిస్తే 1.42 శాతం మేర పెరిగింది. వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియెట్ మే కాంట్రాక్ట్ 111.90 డాలర్లకు ఎగబాకింది.
ఇరాన్పై సోమవారం తెల్లవారుజామున భీకర వైమానిక దాడులు జరిగాయి. బహారెస్థాన్లోని ఓ నివాస భవనంపై జరిగిన దాడిలో 13 మంది మృతి చెందినట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది. టెహ్రాన్లోని షరీఫ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీపైనా దాడులు జరిగినట్లు వెల్లడించింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు ఇప్పటి వరకు ఆ దాడులపై ఇంకా ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు.
అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్తో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరఘ్చీ ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఇద్దరు నాయకులు ద్వైపాక్షిక సంబంధాలతోపాటు పశ్చిమాసియాలోని ఉద్రిక్తతలపై చర్చించారు. ఈ మేరకు జైశంకర్ ట్వీట్ చేశారు.
సోమవారం తెల్లవారుజామున ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్పై వరుస వైమానిక దాడులు జరిగాయి. రాత్రంతా పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించాయి. అయితే దేనిపై దాడి జరిగిందో వెంటనే స్పష్టంగా తెలియలేదు. గంటల తరబడి తక్కువ ఎత్తులో ఎగిరే యుద్ధ విమానాల శబ్దం అడపాదడపా వినిపించింది. మరోవైపు, ఇజ్రాయెల్లో అధికారులు ఒక క్షిపణి హెచ్చరికను జారీ చేశారు. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లోని దుబాయ్లో వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు కాల్పులు జరపడంతో రెండు హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.
ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఇస్ఫాహాన్లో టెహ్రాన్ ఎఫ్-15 యుద్ధ విమానాన్ని కూల్చివేసిన తర్వాత ఇరాన్ భూభాగంలో చిక్కుకుపోయిన ఒక అమెరికా పైలట్ను రక్షించడానికి చేపట్టిన అమెరికా మిషన్కు ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. ఆ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు.