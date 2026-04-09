మళ్లీ గ్రీన్లాండ్పై ట్రంప్ దృష్టి- నాటోపై తీవ్ర విమర్శలు
Published : April 9, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 7:35 AM IST
West Asia Tensions Live Updates : పశ్చిమాసియాలో ఉత్కంఠకు తెరపడలేదు. ఉద్రిక్తతలూ తొలగిపోలేదు. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ అంగీకారం కుదరడంతో యుద్ధం తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయినట్లు కనిపించినా, లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులతో పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికొచ్చింది.
LIVE FEED
ఇరాన్తో జరిగిన యుద్ధ ఉద్రిక్తతల మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ గ్రీన్లాండ్ అంశంపై దృష్టి సారించారు. ఇదే సమయంలో నాటో మిత్రదేశాలపై ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. "మనం అవసరమైనప్పుడు నాటో మాతో లేదు. భవిష్యత్తులో కూడా ఉండదు. గ్రీన్లాండ్ గుర్తుంచుకోండి" అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యల ద్వారా ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో ఉన్న గ్రీన్లాండ్పై అమెరికా ఆసక్తి ఇంకా కొనసాగుతోందని స్పష్టమవుతోంది.
కాల్పుల విరమణ లేదా ఇజ్రాయెల్ ద్వారా యుద్ధాన్ని కొనసాగించడం, ఈ రెండింటిలో ఒకదాన్ని అమెరికా తేల్చుకోవాలని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీ హెచ్చరించారు. "ఇరాన్-అమెరికా కాల్పుల విరమణ నిబంధనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. అమెరికా తప్పనిసరిగా ఎంచుకోవాలి. కాల్పుల విరమణ లేదా ఇజ్రాయెల్ ద్వారా యుద్ధాన్ని కొనసాగించడం. రెండూ ఒకేసారి సాధ్యం కాదు" అని తెలిపారు.
లెబనాన్పై భారీ స్థాయిలో విరుచుకుపడింది ఇజ్రాయెల్. ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో 254 మందికిపైగా మృతి చెందగా, 1100 మందికి గాయాలయ్యాయి. 10 నిమిషాల వ్యవధిలో బీరూట్, దక్షిణ లెబనాన్, బెకా వ్యాలీలో దాడులు జరిగాయి. 100కుపైగా లక్ష్యాలపై ఐడీఎఫ్ వైమానిక దాడులు చేసింది ఇజ్రాయెల్. లెబనాన్పై 1982 తర్వాత ఇజ్రాయెల్ ఇదే అతిపెద్ద దాడిగా తెలుస్తోంది. ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో లెబనాన్లో మతపెద్ద సాధిక్ అల్ నబుల్సీ మృతి చెందారు.
లెబనాన్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో భాగం కాదని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు చెప్పారు. కాల్పుల విరమణ యుద్ధానికి ముగింపు కాదని, లక్ష్య సాధనలో చిన్న విరామం మాత్రమేనని అన్నారు. ఇరాన్ దగ్గర ఉన్న యురేనియం కచ్చితంగా ఆ దేశం నుంచి బయటకు వెళ్లాల్సిందే అని తేల్చిచెప్పారు. అందుకు టెహ్రాన్ అంగీకరించకుంటే యుద్ధం కొనసాగించి యురేనియం స్వాధీనం చేసుకుంటామని నెతన్యాహు హెచ్చరించారు. తమ వేలు ఇంకా ట్రిగ్గర్పైనే ఉందని నర్మగర్భ వ్యాఖ్యలు చేశారు.