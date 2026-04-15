ఇరాన్ చమురుపై ఆంక్షలు- సడలింపు పొడిగించేందుకు నిరాకరించిన అమెరికా
West Asia Tensions Live Updates : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ అమెరికా, ఇరాన్ మరోసారి శాంతి చర్చలకు సన్నద్ధమవుతున్నాయి. పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ వేదికగా రాబోయే రెండు రోజుల్లోనే సంప్రదింపులు జరగనున్నాయి.
24 గంటల్లో హర్మూజ్ గుండా 20కి పైగా వాణిజ్య నౌకలు ప్రయాణించాయి: డబ్ల్యూఎస్జే
గత 24 గంటల్లో హర్మూజ్ జలసంధి గుండా 20కి పైగా వాణిజ్య నౌకలు ప్రయాణించాయని ఇద్దరు అమెరికా అధికారులను చెప్పినట్లు డబ్ల్యూఎస్జే వెల్లడించింది. గత 24 గంటల్లో ఈ జలసంధిని దాటిన నౌకలలో పర్షియన్ గల్ఫ్లోకి, బయటకు వెళ్లే సరుకు రవాణా, కంటైనర్, ట్యాంకర్ నౌకలు ఉన్నాయని ఆ అధికారులలో ఒకరు తెలిపారు. ఇరాన్ దాడుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని నౌకలు తమ ట్రాన్స్పాండర్లు లేకుండా ప్రయాణించాయి. యుద్ధ సమయంలో ఇరాన్ దాడులు, సముద్ర మైన్ల ముప్పు కారణంగా చాలా నౌకలు ఆ ఇరుకైన జలమార్గం గుండా ప్రయాణించేందుకు ప్రయత్నించలేదు.
ఈనెల 19న ముగియనున్న గడువు
ఇరాన్ చమురుపై ఆంక్షల విషయంలో అమెరికా ఆర్థికశాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. చమురును కొనుగోలు చేయడానికి ఇచ్చిన తాత్కాలిక సడలింపును పొడిగించబోమని అమెరికా ఆర్థికశాఖ తెలిపింది. గత నెలలో ఇరాన్ దళాలు హర్మూజ్ జలసంధిని దిగ్బంధించడంతో చమురు సరఫరాకు ఆటంకం ఏర్పడింది. దీంతో నౌకల్లో లోడైన ఇరాన్ చమురును ఇతర దేశాలు కొనుగోలు చేసేందుకు అమెరికా తాత్కాలిక సడలింపు ఇచ్చింది. ఆ గడువు ఈనెల 19న ముగియనుంది.