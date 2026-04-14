పోప్​నకు నేనేం సారీ చెప్పను- ఆయన చాలా వీక్: ట్రంప్

West Asia Tensions Live Updates (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 14, 2026 at 9:08 AM IST

West Asia Tensions Live Updates : పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికొస్తోంది. అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య కాల్పుల విరమణ అంగీకారంతో తాత్కాలికంగా నిలిచిన యుద్ధం, శాశ్వత ముగింపునకు నోచుకునేలా కనిపించట్లేదు. పాకిస్థాన్‌ రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌ వేదికగా ఆ రెండు దేశాల మధ్య జరిగిన శాంతి చర్చలు విఫలమయ్యాయి.

9:06 AM, 14 Apr 2026 (IST)

నేరాల విషయంలో ఆయన చాలా బలహీనంగా ఉన్నారు: ట్రంప్​

ఇరాన్స, దేశీయ సమస్యలపై పోప్ లియో XIV వైఖరిని బహిరంగంగా విమర్శించిన నేపథ్యంలో, క్షమాపణ చెప్పడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిరాకరించారు. పోప్ లియో వైఖరి తప్పు అని మరోసారి అన్నారు. "నేను పోప్ లియోకు క్షమాపణ చెప్పను. నేరాల విషయంలో ఆయన చాలా బలహీనంగా ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను" అని వైట్ హౌస్‌లో ట్రంప్ విలేకరులతో అన్నారు.

9:06 AM, 14 Apr 2026 (IST)

నెల 16న పాకిస్థాన్‌ లేదా స్విట్జర్లాండ్ వేదికగా ఇరుదేశాల మధ్య చర్చలు?

అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య మరోదఫా శాంతి చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ వార్తా సంస్థ తెలిపింది. ఈనెల 16న పాకిస్థాన్‌ లేదా స్విట్జర్లాండ్ వేదికగా ఇరుదేశాల మధ్య చర్చలు జరగొచ్చని వెల్లడించింది. ఇస్లామాబాద్ వేదికగా జరిగిన చర్చలు అసంపూర్తిగా ముగిసినా, అమెరికా, ఇరాన్‌ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చేందుకు మధ్యవర్తిత్వ దేశాలు తెరవెనక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయని వివరించింది.

9:05 AM, 14 Apr 2026 (IST)

ఇరాన్ కోర్టులోనే బాల్ ఉంది: జేడీ వాన్స్

ఇరాన్‌తో శాంతి చర్చలపై అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భవిష్యత్తు చర్చలకు సంబంధించి బాల్‌ ఇరాన్‌ కోర్టులోనే ఉందని తెలిపారు. తదుపరి చర్చలకు తలుపులు ఇంకా తెరిచే ఉన్నాయని వాన్స్‌ స్పష్టం చేశారు.

