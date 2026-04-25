ఇజ్రాయెల్, హెజ్​బొల్లా మధ్య పరస్పర దాడులు- లెబనాన్​లో 6గురు మృతి

US Iran Peace Talks Live Updates
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 25, 2026 at 7:29 AM IST

US Iran Peace Talks Live Updates : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అమెరికా- ఇరాన్ చర్చలకు మళ్లీ రంగం సిద్దమైనట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రత్యేక రాయబారులు పాకిస్థాన్‌లో శనివారం కీలక సంప్రదింపులు జరపనున్నారు. ఇప్పటికే ఇరాన్ బృందం ఇస్లామాబాద్‌కు చేరుకోగా, వాషింగ్టన్‌ నుంచి విట్కాఫ్‌, కుష్నర్‌లు పాకిస్థాన్ బయల్దేరారు. అయితే ఇరాన్​ మాత్రం ప్రత్యక్ష చర్చలు జరగవని చెబుతోంది.

LIVE FEED

7:19 AM, 25 Apr 2026 (IST)

సీజ్​ఫైర్ పొడిగించినప్పటికీ హెజ్​బొల్లాపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు

ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని మరో మూడు వారాల పాటు పొడిగిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన మరోసటి రోజే దాడులు జరుగుతున్నాయి. శుక్రవాం కూడా ఇజ్రాయెల్ బలగాలు, హెజ్​బొల్లా మధ్య దాడులు కొనసాగుతున్నాయని ఓ వార్త సంస్థ తెలిపింది. దక్షిణ లెబనాన్​లోని యటర్, కాఫ్రాలో హెజ్​బొల్లా రాకెట్ లాంచర్లపై దాడులు జరిపినట్లు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు తెలిపాయి. దక్షిణ లెబనాన్‌లో ఇజ్రాయెల్ జరిపిన వైమానిక దాడుల్లో కనీసం ఆరుగురు మరణించగా, మరో ఇద్దరు గాయపడ్డారని లెబనీస్ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.

7:18 AM, 25 Apr 2026 (IST)

పాక్​కు చేరుకున్న అరాగ్చీ బృందం

ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ శుక్రవారం అర్ధరాత్రి ఇస్లామాబాద్‌కు చేరుకున్నారు. ఆయన వెంట విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మయిల్ బకేతో పాటు పలువురు ప్రతినిధులు ఉన్నారు. పాకిస్థాన్ ఉపప్రధాని ఇషాక్ దార్‌, ఫీల్డ్ మార్షల్ అసీం మునీర్ వారికి స్వాగతం పలికారు. తొలుత ఇరాన్ విదేశాంగమంత్రి పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్‌, ఆ దేశ సైన్యాధిపతి ఫీల్డ్ మార్షల్‌తో చర్చలు జరపనున్నారు. అనంతరం అమెరికా దౌత్యవేత్తలతో కూడా ఆయన సంప్రదింపులు జరిపే అవకాశం ఉంది. పాక్ సైన్యాధిపతి, ఫీల్డ్ మార్షల్ అసీం మునీర్‌, ఉపప్రధాని ఇషాక్ దార్‌లతో శుక్రవారం విడివిడిగా ఫోన్‌లో మాట్లాడిన అనంతరం పాకిస్థాన్ పర్యటనకు అరాగ్చీ శ్రీకారం చుట్టారు. శాంతి చర్చలు నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ఇస్లామాబాద్‌లో పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసింది.

7:17 AM, 25 Apr 2026 (IST)

చర్చల్లో పురోగతి ఉంటేనే పాక్​కు జేడీ వాన్స్

అమెరికా తరఫున అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రత్యేక రాయబారులు స్టీవ్ విట్కాఫ్‌, జేర్డ్ కుష్నర్ చర్చల్లో పాల్గొనున్నారు. వారు వాషింగ్టన్ నుంచి ఇస్లామాబాద్‌కు బయల్దేరారు. ఇరాన్‌తో చర్చల్లో పురోగతి ఉంటే అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌ కూడా పాక్‌ వచ్చి సంప్రదింపుల్లో భాగమవుతారని శ్వేతసౌధం తెలిపింది. అప్పటివరకూ ఆయన వాషింగ్టన్ నుంచే చర్చల్లో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తారని పేర్కొంది.

