కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఇజ్రాయెల్ ఉల్లంఘిస్తోంది : లెబనాన్
Us Israel Iran War Live Updates : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ముగింపు దిశగా అమెరికా-ఇరాన్ రెండో విడత శాంతి చర్చలకు సన్నద్ధమవుతున్న వేళ ఇజ్రాయెల్ లెబనాన్ మధ్య కాల్పుల విమరణ ఒప్పందం కుదిరింది. ఇరు పక్షాలు 10 రోజులు కాల్పుల విరమణ కుదిరినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇక ఇప్పుడు అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య రెండో విడత శాంతి చర్చల కోసం ప్రపంచం అంతా ఆసక్తికగా ఎదురుచూస్తోంది.
స్థానిక కాలమానం ప్రకారం శుక్రవారం అర్ధరాత్రి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఇజ్రాయెల్ ఉల్లంఘిస్తుందని లెబనాన్ సైన్యం పేర్కొంది. ఇజ్రాయెల్ దురాక్రమణ చర్యలకు పాల్పడిందని తెలిపింది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. దక్షిణ ప్రాంత నివాసితులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.