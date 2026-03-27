ఇరాన్పై సైనికపరంగా ఇప్పటికే విజయం సాధించాం: ట్రంప్
US Israel Iran War Live Updates : అమెరికా, ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం 28వ రోజుకు చేరుకుంది. ఇరు పక్షాలు చర్చలపై పట్టువిడవని వైఖరిని అవలంబిస్తుండటంతో యుద్ధం మరింత ముదిరేలా కనిపిస్తోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్కు విధించిన గడువును ఏప్రిల్ 6 వరకు పొడిగించారు. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిని వెంటనే తెరిచి ఉంచాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. అయితే, ఇరాన్ తన పట్టును మరింత బిగించి ఆ ప్రాంతాన్ని తన నియంత్రణలోకి తీసుకుంది. ఒకవైపు అమెరికా దాడులను ఆపినట్లు కనిపించినా, పశ్చిమాసియాకు భారీగా సైనికులను పంపుతోంది. ఇరాన్కు మద్దతుగా ఉన్న గ్రూపులపై కూడా ఇజ్రాయెల్ విరుచుకపడుతోంది. హెజ్బుల్లా గ్రూపును అణిచివేసేందుకు ఇజ్రాయెల్ తన సైనిక బలగాలను దక్షిణ లెబనాన్లోకి భారీగా పంపుతోంది. ఇరాన్ కూడా ఇజ్రాయెల్పై ప్రతిదాడులు చేస్తోంది.
LIVE FEED
ఇరాన్పై సైనికపరంగా అమెరికా ఇప్పటికే విజయం సాధించిందని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఫాక్స్ న్యూస్తో మాట్లాడుతూ ఆయన కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఇరాన్ నావికాదళం, వాయుసేన, క్షిపణి సామర్థ్యాన్ని అమెరికా బలగాలు పూర్తిగా తుడిచిపెట్టాయని వెల్లడించారు. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ జరిపిన సంయుక్త దాడుల్లో ఇరాన్ సైనిక మౌలిక సదుపాయాలు భారీగా దెబ్బతిన్నాయని ట్రంప్ వివరించారు. ఇరాన్ క్షిపణి సామర్థ్యం ఇప్పుడు కేవలం 9 శాతానికి పడిపోయిందని ట్రంప్ చెప్పారు.