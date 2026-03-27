ETV Bharat / international

ఇరాన్‌పై సైనికపరంగా ఇప్పటికే విజయం సాధించాం: ట్రంప్

US Israel Iran War
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 27, 2026 at 7:55 AM IST

Choose ETV Bharat

US Israel Iran War Live Updates : అమెరికా, ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం 28వ రోజుకు చేరుకుంది. ఇరు పక్షాలు చర్చలపై పట్టువిడవని వైఖరిని అవలంబిస్తుండటంతో యుద్ధం మరింత ముదిరేలా కనిపిస్తోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌కు విధించిన గడువును ఏప్రిల్ 6 వరకు పొడిగించారు. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిని వెంటనే తెరిచి ఉంచాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. అయితే, ఇరాన్ తన పట్టును మరింత బిగించి ఆ ప్రాంతాన్ని తన నియంత్రణలోకి తీసుకుంది. ఒకవైపు అమెరికా దాడులను ఆపినట్లు కనిపించినా, పశ్చిమాసియాకు భారీగా సైనికులను పంపుతోంది. ఇరాన్​కు మద్దతుగా ఉన్న గ్రూపులపై కూడా ఇజ్రాయెల్ విరుచుకపడుతోంది. హెజ్బుల్లా గ్రూపును అణిచివేసేందుకు ఇజ్రాయెల్ తన సైనిక బలగాలను దక్షిణ లెబనాన్‌లోకి భారీగా పంపుతోంది. ఇరాన్ కూడా ఇజ్రాయెల్​పై ప్రతిదాడులు చేస్తోంది.

LIVE FEED

7:50 AM, 27 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్‌పై సైనికపరంగా ఇప్పటికే విజయం సాధించాం: ట్రంప్

ఇరాన్‌పై సైనికపరంగా అమెరికా ఇప్పటికే విజయం సాధించిందని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఫాక్స్ న్యూస్‌తో మాట్లాడుతూ ఆయన కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఇరాన్ నావికాదళం, వాయుసేన, క్షిపణి సామర్థ్యాన్ని అమెరికా బలగాలు పూర్తిగా తుడిచిపెట్టాయని వెల్లడించారు. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ జరిపిన సంయుక్త దాడుల్లో ఇరాన్ సైనిక మౌలిక సదుపాయాలు భారీగా దెబ్బతిన్నాయని ట్రంప్ వివరించారు. ఇరాన్ క్షిపణి సామర్థ్యం ఇప్పుడు కేవలం 9 శాతానికి పడిపోయిందని ట్రంప్ చెప్పారు.

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.