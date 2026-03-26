నెతన్యాహు, ట్రంప్ మాటలు నమ్మి మీ పిల్లలను నరకానికి పంపకండి- అమెరికన్లకు ఇరాన్ సైన్యం విజ్ఞప్తి
US Israel Iran War Live Updates : నాలుగు వారాలుగా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఓ వైపు యుద్ధ ముగింపు దశగా చర్చలు జరుగుతున్నా అవి ఏమాత్రం ఫలించడం లేదు. ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన 15 పాయింట్ల ప్రణాళికను ఇరాన్ తిరస్కరించింది. ఓ వైపు శాంతి చర్చలు అంటూనే అమెరికా దాడులు చేస్తోంది. మరోవైపు, ఇరాన్ కూడా ప్రతి దాడులతో విరుచుకుపడుతోంది.
తమ భూభాగంపై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ భూతల దాడులకు ప్లాన్ చేస్తుందన్న వార్తల నేపథ్యంలో ఇరాన్ సైనిక విభాగం ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరించింది. నెతన్యాహు, ట్రంప్ మోసపూరిత మాటలు నమ్మి మీ పిల్లలను నరకానికి పంపొద్దంటూ అమెరికా ప్రజలకు నేరుగా విజ్ఞప్తి చేసింది. అంతేకాదు, ఇజ్రాయెల్ నగరాలను నేలమట్టం చేస్తామని హెచ్చరించింది. తమ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం నెతన్యాహు, డొనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికా సైనికుల ప్రాణాలను పణంగా పెడుతున్నారని ఐఆర్జీసీ పేర్కొంది.