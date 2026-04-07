'విద్యుత్ ప్లాంట్ల వద్ద మానవహారంగా ఏర్పడండి'- యువతకు ఇరాన్ క్రీడాశాఖ పిలుపు
US Israel Iran War Live Updates : ఇరాన్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇచ్చిన గడువు మరికొన్ని గంటల్లో ముగియనున్నవేళ పశ్చిమాసియా యుద్ధం ఉత్కంఠను, ఆందోళనను రేకెత్తిస్తోంది. ఇరాన్ను ఒక్క రాత్రిలో తుడిచిపెట్టేస్తానని హెచ్చరించిన అగ్రరాజ్యాధినేత రణమో, శరణమో తేల్చుకోవాలని అల్టిమేటం ఇచ్చారు. అయినా ఏమాత్రం లెక్కచేయని ఇరాన్ పాలకులు వెనక్కి తగ్గేదిలేదని మొండికేస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలు ఇప్పటికే తలెత్తిన సంక్షోభాన్ని తీవ్రతరం చేస్తాయనే అంచనాలు ప్రపంచ దేశాలను కలవరపెడుతున్నాయి.
హర్మూజ్ను తెరవకపోతే ఇరాన్లో వంతెనలు, విద్యుత్ కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటా అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరికలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఇరాన్, ఆ దేశ యువతకు కీలపు పిలుపునిచ్చింది. విద్యుత్ కేంద్రాల వద్దు మానవ హారంగా ఏర్పడండి అంటూ ఇరాన్ ఉప క్రీడల మంత్రి అలీరెజా రహీమీ దేశ క్రీడాకారులకు, కళాకారులకు పిలుపునిచ్చారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు విద్యుత్ ప్లాంట్ వద్దకు రావాలని ఆహాన్వించారు. ఈ మేరకు ఓ వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు.
13వేలకుపైగా లక్ష్యాలపై అమెరికా దాడులు
ఇరాన్లో 13వేలకుపైగా లక్ష్యాలపై దాడులు చేసినట్లు అమెరికా సైన్యం వెల్లడించింది. 155 కంటే ఎక్కువ ఇరాన్ నౌకలను ధ్వంసం చేయడం లేదా దెబ్బతీశామని యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ పేర్కొంది. ఈ ఆపరేషన్లో అమెరికాకు చెందిన అణుశక్తితో పనిచేసే విమాన వాహక నౌకలు, జలాంతర్గాములు పాల్గొంటున్నాయని వెల్లడించింది. F-35 ఫైటర్ జెట్ల నుంచి B-52 బాంబర్ల వరకు దాడుల్లో పాలుపంచుకుంటున్నట్లు సెంట్రల్ కమాండ్ స్పష్టం చేసింది.
టెహ్రాన్లోని యూదుల ప్రార్థనా స్థలంపై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడి
ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగాదాడులు కొనసాగిస్తున్నాయి. తాజాగా జరిపిన వైమానిక దాడిలో టెహ్రాన్లో ఒక నివాస భవనం ధ్వంసమైంది. ఇరాన్ రెడ్ క్రెసెంట్ సొసైటీ సహాయ చర్యలు చేపట్టింది. టెహ్రాన్ దక్షిణాన ఉన్న మెహరాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం పరిసరాల్లో పేలుళ్లు జరిగాయి. కరాజ్ నగరంలో కూడా పేలుడు శబ్దా వినిపించాయి. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ ప్రయోగించిన ఒక క్షిపణి టెహ్రాన్లోని ఒక యూదు ప్రార్థనా మందిరంపై పడిందని ఇరాన్ ప్రభుత్వ అనుబంధ వార్తా సంస్థ మెహర్ న్యూస్ వెల్లడించింది.