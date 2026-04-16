లెబనాన్ సరిహద్దులో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు- 24 గంటల్లో 39 దాడులు చేసిన హెజ్బొల్లా
Iran US War Live Updates : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం గడువు ఈ నెల 22తో ముగియనుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇరు పక్షాలు మధ్య రెండో విడత చర్చల ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. పాకిస్థాన్ సైన్యాధిపతి ఫీల్డ్ మార్షల్ అసీం మునీర్ నేతృత్వంలో ఓ బృందాన్ని టెహ్రాన్కు పాకిస్థాన్ బుధవారం పంపించింది. మరోవైపు ఇరాన్ ఓడ రేవుల దిగ్బంధనాన్ని అమెరికా కొనసాగిస్తుండగా, యుద్ధాన్ని తర్వలో ముగుస్తుందని ట్రంప్ చెబుతున్నారు.
LIVE FEED
ఇజ్రాయెల్ స్థావరాలు లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు
లెబనాన్-ఇజ్రాయెల్ సరిహద్దుల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. గత 24 గంటల్లో హెజ్బొల్లా దళాలు ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యాలపై 39 సైనిక చర్యలు చేపట్టినట్లు ప్రకటించింది. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని ఇజ్రాయెల్ స్థావరాలు, సైనిక వాహనాలు, బలగాల సమూహాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు నిర్వహించినట్లు తెలిపింది.
హెజ్బొల్లాపై దాడులు తీవ్రతరం : నెతన్యాహు
హెజ్బొల్లా తమ దాడులు కొనసాగుతున్నాయని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు స్పష్టం చేశారు. ఒకవైపు దక్షిణ లెబనాన్లో లక్ష్యిత సైనిక చర్యలు కొనసాగుతుండగా, మరోవైపు దీర్ఘకాల శాంతి కోసం చర్చలు కూడా సాగుతున్నాయని వెల్లడించారు. దక్షిణ లెబనాన్లోని బింట్ జ్బెయిల్ ప్రాంతంలో ఇజ్రాయెల్ సైన్యం కేంద్రీకృతంగా దాడులు చేపడుతోందని తెలిపారు. ఈ ప్రాంతాన్ని హెజ్బొల్లా ప్రధాన స్థావరంగా పేర్కొంటూ, దానిని పూర్తిగా నిర్మూలించడమే లక్ష్యమని అన్నారు.