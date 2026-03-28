ట్రంప్ జలసంధిని తెరవాలి- అదే అదే హర్మూజ్: అమెరికా అధ్యక్షుడు
US Israel Iran War Live Updates : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు రోజురోజూ మరింత తీవ్రంగా మారుతున్నాయి. అమెరికా- ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ పరస్పర దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇజ్రాయెల్, గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. అటు ఇజ్రాయెల్ కూడా దాడులు చేస్తోంది.
LIVE FEED
ఇరాన్ను ఉద్దేశించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచ ఇంధన రవాణాలో కీలకమైన హర్మూజ్ను 'ట్రంప్ జలసంధి' అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్తో చర్చలు జరుపుతున్నామని, వాటినుంచి ఏదైనా సానుకూల ఫలితం వస్తే బాగుంటుందని అన్నారు. కానీ వాళ్లు ట్రంప్ జలసంధిని తెరవాలని, అదే అదే హర్మూజ్, పెద్ద పొరపాటు చేశానని తానను క్షమించాలని అంటూ ట్రంప్ వ్యంగ్యంగా మాట్లాడారు.
యుద్ధం ముగించేందుకు ఇరాన్తో ఒప్పందం కుదురాలంటే హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవాల్సిందేనని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ గతంలో ప్రభావం చూపించినా, అమెరికా సైనిక చర్యల తర్వాత వారి బలం తగ్గిందన్నారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నదని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇదే సమయంలో నాటోదేశాలపై సైతం ట్రంప్ విమర్శలు గుప్పించారు. అమెరికా ఎప్పుడూ నాటోకు సాయం చేస్తుందని, కానీ తమకు అవసరమైనప్పుడు ఆయా దేశాలు ముందుకు రావడం లేదని ఆక్షేపించారు. క్యూబాపై కూడా భవిష్యత్తులో చర్యలు ఉండవచ్చని ట్రంప్ చెప్పారు.
ఇరాన్తో యుద్ధం ముగిశాక ఇజ్రాయెల్, సౌదీ అరేబియాలు తమ దౌత్య సంబంధాలను పునరుద్ధరించుకోవాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సూచించారు. మియామీలో సౌదీ సావరిన్ వెల్త్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ప్రసంగించిన ఆయన నాలుగు వారాలుగా సాగుతున్న పోరులో ఇరాన్ను పెద్ద ఎత్తున దెబ్బతీశామని తెలిపారు. అనేక సైనిక లక్ష్యాలను సాధించామని వెల్లడించారు.