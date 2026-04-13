ETV Bharat / international

భారీ నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు- సెన్సెక్స్ 1600 పాయింట్లు డౌన్- వంద డాలర్ల మార్కు దాటిన చమురు ధరలు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 13, 2026 at 9:34 AM IST

|

Updated : April 13, 2026 at 9:44 AM IST

Choose ETV Bharat

West Asia Conflict Live Updates : పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికొస్తోంది. అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య కాల్పుల విరమణ అంగీకారంతో తాత్కాలికంగా నిలిచిన యుద్ధం, శాశ్వత ముగింపునకు నోచుకునేలా కనిపించట్లేదు. పాకిస్థాన్‌ రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌ వేదికగా ఆ రెండు దేశాల మధ్య జరిగిన శాంతి చర్చలు విఫలమయ్యాయి. ఎలాంటి ఒప్పందం కుదుర్చుకోకుండానే ఇరు పక్షాల ప్రతినిధులు ఆదివారం పాక్‌ను వీడారు.

LIVE FEED

9:42 AM, 13 Apr 2026 (IST)

అమెరికా- ఇరాన్‌ మధ్య సంధి చర్చలు విఫలమైన నేపథ్యంలో దేశీయ మార్కెట్లు సోమవారం భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభమ్యాయి. సెన్సెక్స్ 1600 పాయింట్లకుపైగా కుంగి, 75,983 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిఫ్టీ 464 పాయింట్లు నష్టపోయి, 23,586 వద్ద కదలాడుతోంది. బ్యారెల్‌కు వంద డాలర్ల మార్కును దాటాయి చమురు ధరలు. అందుకే ఆసియా మార్కెట్ల బాటలోనే భారత స్టాక్‌మార్కెట్లు ఉన్నాయి.

9:15 AM, 13 Apr 2026 (IST)

ఏఐతో రూపొందించిన వివాదాస్పద చిత్రాన్ని పోస్ట్ చేసిన ట్రంప్

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, కాథలిక్ చర్చి అధిపతి పోప్ లియో XIV మధ్య ఉన్న విభేదాలు తాజాగా మరింత తీవ్రరూపం దాల్చాయి. పోప్‌పై ఇప్పటికే విమర్శలు చేసిన ట్రంప్, ఇప్పుడు ఏఐతో రూపొందించిన ఓ వివాదాస్పద చిత్రాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేయడం ద్వారా మరోసారి చర్చకు కేంద్రబిందువయ్యారు. ట్రంప్ షేర్ చేసిన ఆ చిత్రంలో, ఒక అనారోగ్యంతో ఉన్న వ్యక్తిపై చేయి ఉంచి అద్భుతం చేస్తున్నట్లుగా చూపించారు. ఈ సన్నివేశం బైబిల్​లోని ఏసు క్రీస్తు మృతి చెందిన వారిని లేపిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తోంది. అదే సమయంలో, ఆ ఫొటో చుట్టూ అమెరికా జెండా, యుద్ధ విమానాలు, దేవదూతల రూపాలు వంటి చిహ్నాలు కూడా చేర్చడం గమనార్హం. ఈ పోస్టు ట్రంప్ చేసిన రాజకీయ వ్యాఖ్యలతో పాటు పెద్ద ఎత్తున వైరల్ అవుతోంది.

9:13 AM, 13 Apr 2026 (IST)

ఇరాన్ నాయకత్వం చర్చలకు వచ్చినా, రాకపోయినా పట్టించుకోను: ట్రంప్

ఇరాన్ ఇప్పటికీ అణ్వాయుధాలను కోరుకుంటోందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. ఆదివారం ఇస్లామాబాద్ వేదికగా జరిగిన చర్చల్లో వారు ఆ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారని చెప్పారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాన్ని కలిగి ఉండటానికి తాము అనుమతించబోమని పునరుద్ఘాటించారు. ఫ్లోరిడా నుంచి వాషింగ్టన్‌ డీసీకు చేరుకున్న ట్రంప్, విమానాశ్రయంలో మీడియాతో మాట్లాడారు. తదుపరి చర్చల ఎప్పుడు జరగొచ్చని ప్రశ్నించగా తనకు తెలియదని బదులిచ్చారు. ఇరాన్ నాయకత్వం చర్చలకు వచ్చినా, రాకపోయినా తాను పట్టించుకోనని ట్రంప్ అన్నారు.

9:12 AM, 13 Apr 2026 (IST)

ఇరాన్ ప్రజల హక్కులను గౌరవిస్తే అమెరికాతో ఒక ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం!

వాషింగ్టన్ తన నిరంకుశత్వాన్ని పక్కన పెట్టి ఇరాన్ ప్రజల హక్కులను గౌరవిస్తే అమెరికాతో ఒక ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ సోమవారం అన్నారు. ఇరాన్ సంప్రదింపుల బృందం చేస్తున్న ప్రయత్నాలను ఆయన ప్రశంసించారు. "అమెరికా ప్రభుత్వం తన నిరంకుశత్వాన్ని విడనాడి, ఇరాన్ జాతి హక్కులను గౌరవిస్తే, ఒప్పందానికి మార్గాలు కచ్చితంగా దొరుకుతాయి. సంప్రదింపుల బృందంలోని సభ్యులను, ముఖ్యంగా నా ప్రియ సోదరుడు డాక్టర్ ఘాలిబాఫ్‌ను నేను అభినందిస్తున్నా" అని ఆయన తెలిపారు.

TAGGED:

WEST ASIA CONFLICT UPDATES
MIDDLE EAST TENSIONS UPDATE
US ISRAEL IRAN WAR UPDATES
WEST ASIA CONFLICT LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.