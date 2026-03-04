పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు- దుబాయ్లోని యూఎస్ కాన్సులేట్పై ఇరాన్ దాడి
US-Israel-Iran War LIVE Updates : పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. బుధవారం కూడా దాడులు ప్రతిదాడులతో పశ్చిమాసియా అట్టుడుకుతోంది. ఇరాన్, లెబనాన్ రాజధానులపై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ బాంబుల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇరాన్ కూడా ప్రతీగా అమెరికా కాన్సులేట్పై దాడులు చేస్తోంది.
LIVE FEED
యూఎస్ కాన్సులేట్పై ఇరాన్ డ్రోన్ ఎటాక్
- దుబాయ్లోని అమెరికా కాన్సులేట్పై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి
- భారీ ఎత్తున చెలరేగిన మంటలు చెలరేగాయి.
- పార్కింగ్ ప్రాంతంలో డ్రోన్ దాడి జరిగినట్లు మార్కో రూబియో వెల్లడి
- ప్రాణనష్టం జరగలేదని, అమెరికా సిబ్బంది సురక్షితంగా ఉన్నట్లు చెప్పిన రూబియో
మెక్రాన్ ఉదారత
- పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వేళ కీలక ప్రకటన చేసిన ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు
- ఖతార్, కువైట్, యూఏఈలతో ఫ్రాన్స్కు రక్షణ ఒప్పందాలు ఉన్నాయన్న మెక్రాన్
- ఆస్తుల రక్షణకు 'చార్లెస్ డి గల్లె' విమాననౌకను పంపిస్తున్నట్లు మెక్రాన్ వెల్లడి
- పశ్చిమాసియాకు ఎయిర్ వింగ్, రక్షణ ఫ్రిగేట్లు వెళ్లనున్నట్టు తెలిపిన మెక్రాన్
- హర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత దృష్ట్యా నేవీని రంగంలోకి దింపుతున్నట్లు ట్రంప్ వెల్లడి
- హర్ముజ్లో ట్యాంకర్లకు తమ నౌకాదళం రక్షణ కల్పిస్తుందన్న ట్రంప్
గల్ఫ్ దేశాలకు 58 విమానాలు
- బుధవారం గల్ఫ్ దేశాలకు 58 విమానాలు నడపనున్న విమానయాన సంస్థలు
- ఇండిగో 30, ఎయిరిండియా 23 విమానాలు నడపనున్నట్లు విమానయానశాఖ వెల్లడి
- గల్ఫ్లో చిక్కుకున్న ప్రయాణికుల కోసం అదనపు విమానాలు ఏర్పాటు
- విమాన టికెట్ ధరలు పెరగకుండా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్న కేంద్రం