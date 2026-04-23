దక్షిణ లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడి- జర్నలిస్ట్తో సహా ఐదుగురు మృతి
West Asia Tensions Live Updates : ఇరాన్, అమెరికా మధ్య మలి విడత చర్చలకు అనిశ్చితి ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. చర్చలకు ఇరాన్ ముందుకు రాకపోవడంతో, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీవాన్స్ ఇస్లామాబాద్ పర్యటనను వైట్హాస్ నిలిపివేసింది. మరోవైపు, ఇరాన్తో కాల్పుల విరమణను నిరవధికంగా పొడగిస్తున్నట్లు అమెరికా పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో బుధవారం మరో కీలక పరిణామం జరిగింది. హర్మూజ్ జలసంధిలో మూడు నౌకలపై ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ (ఐఆర్జీసీ)కాల్పులు జరిపింది.
బుధవారం దక్షిణ లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన వైమానిక దాడిలో లెబనీస్ జర్నలిస్ట్తో సహా ఐదుగురు మృతి చెందారు.
అమెరిగా దిగ్బంధనం వల్ల 30 నౌకలపై ప్రభావం
అమెరికా దిగ్బంధనం వల్ల 30కి పైగా నౌకలు ప్రభావితమయ్యాయని సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది. పశ్చిమాసియాలోని తమ బలగాలు 31 నౌకలకను వెనక్కి తిరిగి రావాలని ఆదేశించాయని పేర్కొంది.
హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచే ప్రసక్తే లేదు : ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్
హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచే ప్రసక్తే లేదని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘేర్ ఘాలిబాఫ్ స్పష్టం చేశారు. కాల్పుల విరమణను ఇంత ఘోరంగా ఉల్లంఘిస్తున్న తరుణంలో హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడం అసాధ్యమన్నారు. సముద్ర మార్గంలో దిగ్బంధం కొనసాగుతూ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఇబ్బంది పెడుతుంటే యుద్ధ విరామానికి అర్థం లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్ దాడులను కూడా తక్షణమే ఆపాలని డిమాండ్ చేశారు.
చర్చలకు,ఒప్పందాలకు మేం ఎప్పుడూ సిద్ధమే : ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న తరుణంలో శాంతి చర్చలకు అసలైన అడ్డంకుల గురించి ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ సోషల్ మీడియాలో వివరించారు. గతంలో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలను అమెరికా గౌరవించకపోవడం ఒక కారణమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ ఓడరేవులపై, ఆర్థిక వ్యవస్థపై కొనసాగుతున్న ఆంక్షలు, దిగ్బంధం మరో కారణమని చెప్పారు. అమెరికా నుంచి వస్తున్న సైనిక, రాజకీయ బెదిరింపులు శాంతి చర్చలకు అడ్డంకులని తెలిపారు. అమెరికా మాటలకు, చేతలకు మధ్య ఉన్న తేడాను, కపటత్వాన్ని ప్రపంచం మొత్తం చూస్తోందని విమర్శించారు. ఇరాన్ ఎప్పుడూ చర్చలకు,ఒప్పందాలకు సిద్ధంగానే ఉందని స్పష్టం చేశారు.
హర్మూజ్ జలసంధి దిగ్బంధం పట్ల ట్రంప్ సంతృప్తిగా ఉన్నారు : లీవిట్
కాల్పుల విరమణ గడువు పొడిగింపు, హర్మూజ్ జలసంధి దిగ్బంధంపై వైట్హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఎటువంటి నిర్దిష్ట గడువును ఇంకా విధించలేదని ఆమె తేల్చిచెప్పారు. చర్చల సమయం, తదుపరి చర్యల గడువును అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మాత్రమే నిర్ణయిస్తారని స్పష్టం చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో కొనసాగుతున్న దిగ్బంధం పట్ల ట్రంప్ సంతృప్తిగా ఉన్నారని లీవిట్ చెప్పారు.