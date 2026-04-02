పెజెష్కియాన్కు ఫోన్ చేసిన ఫిన్లాండ్ అధ్యక్షుడు- పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలపై చర్చ
Published : April 2, 2026 at 9:53 AM IST|
Updated : April 2, 2026 at 9:00 PM IST
US-Israel-Iran War : టెహ్రాన్పై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా చేపట్టిన యుద్ధం 34వ రోజుకు చేరుకుంది. ఇరుదేశాల పరస్పర దాడుల పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి. అయితే ఇరాన్తో యుద్ధం ఇంకా ముగియలేదని, దీన్ని అతి త్వరలోనే ముగిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా వ్యాఖ్యానించారు. టెహ్రాన్పై అమెరికా దళాలు విజయం సాధించాయని పేర్కొన్న ట్రంప్, ఇరాన్ను రాతియుగానికి తీసుకెళ్తామని హెచ్చరించారు. తాజాగా జాతినుద్దేశించి ట్రంప్ ప్రసంగించారు. ఈ ప్రసంగంతో స్టాక్ మార్కెట్లు కుదేలయ్యాయి.
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులపై ఇరాన్ అధ్యక్షుడుతో ఫోన్లో మాట్లాడని ఫిన్లాండ్ అధ్యక్షుడు అలెగ్జాండర్ స్టబ్ పేర్కొన్నారు. కాల్పుల విరమణ, దౌత్యపరమైన పరిష్కారంపై చర్చించామన్నారు. దాడులను వెంటనే నిలిపివేయాలని, అలాగే హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకల రాకపోకల స్వేచ్ఛను పునరుద్ధరించాలని ఆయనతో చర్చించానని చెప్పారు. ఈ మేరకు అలెగ్జాండర్ స్టబ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్ సహా ఇతర చోట్ల అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇస్ఫహాన్ ప్రావిన్స్లోని బహారెస్తాన్పై పెద్దఎత్తున దాడులు చేశాయి. భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగసిపడటంతోపాటు దట్టంగా పొగలు కమ్ముకున్నాయి. ఈ దాడుల్లో ప్రభుత్వ మౌలిక సదుపాయాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఇరాన్కు మద్దతుగా పనిచేసే ఇరాక్లోని PMF 58వ బ్రిగేడ్ హెడ్క్వార్టర్పై అమెరికా వైమానిక దాడులు చేసింది. ఇరాన్ మిలిషియా గ్రూప్లు వచ్చే 24నుంచి 48 గంటల్లో దాడులుచేసే ప్రమాదముందని ఇరాక్లోని తమ పౌరులను అగ్రరాజ్యం అలెర్ట్ చేసింది. వ్యాపారసంస్థలు, విద్యాసంస్థలు, దౌత్య కార్యాలయాలను టార్గెట్ చేసే ప్రమాదముందని తెలిపింది. ఐదోవారానికి చేరిన యుద్ధంలో అమెరికా గణనీయమైన పురోగతి సాధించినట్లు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించింది. ఇరాన్ నౌకలు తిరగటం, విమానాలు ఎగరటం చూడలేదని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పేర్కొంది. ఇరాన్ గగనతల, క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలను నాశనం చేసినట్లు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది..
ఇరాన్పై భూతల దాడులకు దిగితే ఏ ఒక్క అమెరికా సైనికుడూ ప్రాణాలతో మిగిలి ఉండరని ఇరాన్ సైన్యాధిపతి, మేజర్ జనరల్ అమీర్ హటామీ హెచ్చరించారు. సైన్యం కమాండర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సమావేశాన్ని నిర్వహించిన ఆయన, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కదలికలను కచ్చితత్వంతో పరిశీలించాలని సూచించారు. ప్రతిక్షణం వారి చర్యలను పరిశీలించాల్సిన అవసరముందన్నారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ చర్యలకు కౌంటర్ ప్రణాళికలు అమలు చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ రక్షణ కల్పించాలని సైనికులకు అమీర్హటామీ పిలుపునిచ్చారు. ఇరాన్లో ప్రాంతాలతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ సురక్షితంగా ఉండేలా చర్యలు చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు.
ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్పై అమెరికా జరిపే ఏ భూతల దాడినైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ గురువారం ప్రకటించారు. ఇందుకోసం 7 మిలియన్ల ఇరానీయులు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. అమెరికాతో సంప్రదింపుల భాగస్వామిగా పేరు వినిపిస్తున్న మహమ్మద్ బఘేర్ ఖాలిబాఫ్, యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి అమెరికాకు సవాలు విసురుతూ వరుసగా ఆన్లైన్ పోస్టులు పెడుతున్నారు.
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ముగించేందుకు అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య చర్చలకు మధ్యవర్తిత్వం వహించడం తమకు గౌరవమని పాకిస్థాన్ వెల్లడించింది. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య అర్థవంతమైన, సమగ్రమైన చర్చలు జరిపేందుకు పాక్ సిద్ధంగా ఉందని ఆ దేశ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ వెల్లడించారు.
నెల రోజులకు పైగా కొనసాగుతోన్న ఇరాన్ యుద్ధంతో అమెరికా సైనికులు ఒత్తిడికి గురవుతున్నారట. పశ్చిమాసియాలో మోహరింపులపై ఆందోళనగా ఉన్నారట. ఆ భయాల నుంచి బయటపడేందుకు, సేదదీరేందుకు భారీగా డబ్బులు వెచ్చిస్తున్నారంటూ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ విడుదల చేసిన ఓ వీడియో నెట్టింట్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.
ట్రంప్ ప్రసంగంతో కుదేలైన మార్కెట్లు
- ప్రసంగం తర్వాత 4 శాతం పెరిగిన చమురు
- 105 డాలర్లకు చేరిన బ్యారెల్ చమురు ధర
- ప్రసంగానికి ముందు 100 పాయింట్ల లాభంలో గిఫ్ట్ నిప్టీ
- ప్రసంగం తర్వాత 400 పాయింట్లు పతనం
'ఇరాన్లో ఇంకా సాధించేంత అవసరం ఏముంది?'- అమెరికాను ప్రశ్నించిన ఆస్ట్రేలియా
- యుద్ధం ముగింపు అంటే ఎలా ఉంటుందని ప్రశ్నించిన ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంటోని అల్బనీస్
- యుద్ధం ముంగింపుపై స్పష్టత ఉండాలని వెల్లడి