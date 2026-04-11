అమెరికాతో శాంతి చర్చలు- పాక్​కు ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 11, 2026 at 7:17 AM IST

Updated : April 11, 2026 at 7:41 AM IST

US Iran Peace talks Live Updates : కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంతో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధానికి తాత్కాలికంగా బ్రేక్‌ పడింది. అయితే దానిని శాశ్వతంగా ముగించేందుకు పాకిస్థాన్‌ రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌ వేదికగా అమెరికా-ఇరాన్‌లు చర్చలకు సిద్ధమయ్యాయి. అందుకోసం ఇప్పటికే అమెరికా బృందం పాక్​ చేరుకుంది. అయితే తాజాగా ఇరాన్ బృందం పాక్​కు​ రావడంతో శాంతి చర్చలు ఎలా జరుగుతాయో అని యావత్‌ ప్రపంచం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తోంది.

7:34 AM, 11 Apr 2026 (IST)

హర్మూజ్​పై సుంకాలు విధించేందుకు ఇరాన్‌ను అమెరికా అనుమతించదు : ట్రంప్

అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య మరికొద్ది గంటల్లోనే శాంతి చర్చలు జరగనున్న వేళ ట్రంప్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. హర్మూజ్​ నుంచి వెళ్లే నౌకలపై సుంకాలు విధించడానికి ఇరాన్ చేసే ఏ ప్రయత్నాన్నీ అమెరికా అనుమతించబోదని అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ జలమార్గాలను ఉపయోగించి ప్రపంచాన్ని కొన్ని రోజులు దోపిడీ చేయడం తప్ప ఇరాన్‌ నేతలకు మరో మార్గం లేదన్నారు. కేవలం చర్చలు జరపడానికి మాత్రమే వారు సజీవంగా ఉన్నారంటూ చెప్పారు.

7:29 AM, 11 Apr 2026 (IST)

ఇజ్రాయెల్​తో మంగళవారం నుంచి ప్రత్యక్ష చర్చలు : లెబనాన్​ అధ్యక్షుడు

ఇస్లామాబాద్‌లో అమెరికా-ఇరాన్‌ శాంతి చర్చలకు సిద్ధమవుతున్న లెబనాన్​పై ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఇజ్రాయెల్​తో ప్రత్యక్ష చర్చలు వచ్చే మంగళవారం నుంచి ప్రారంభమవుతాయని లెబనాన్ అధ్యక్షుడు జోసెఫ్ ఔన్ తెలిపారు. అయితే ఇరాన్​తో వాషింగ్టన్​ జరపుతున్న చర్చలు మాదిరిగానే కాల్పుల విరమణ లేదా ఒప్పందం కింద ఈ చర్చలు జరగాలని లెబనాన్ కోరుకుంటోందని తెలిపారు. అమెరికాలోని లెబనాన్, ఇజ్రాయెల్ రాయబారులు ఫోన్​లో మాట్లాడిన తర్వాత అధ్యక్షుడి కార్యాలయం నుంచి ఈ మేరకు ప్రకటన వెలువడింది. అయితే లెబనాన్​తో ప్రత్యక్ష చర్చలు చేపడతామని ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది, కానీ ఫోన్​లో రాయబారులు చర్చల తర్వాత ఎలాంటి ప్రకటన ప్రకటన విడదుల చేయలేదు. అటు ఈ పరిణామంపై హెజ్​బొల్లా కూడా స్పందించలేదు.

7:08 AM, 11 Apr 2026 (IST)

అమెరికాతో శాంతి చర్చలలో పాల్గొనేందుకు, ఇరాన్‌ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహమ్మద్ బఘేర్ ఖాలిబాఫ్ నేతృత్వంలోని ఇరాన్ ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధి బృందం ఇస్లామాబాద్‌కు చేరుకుంది. ఈ ప్రతినిధి బృందానికి రావల్పిండిలోని నూర్ ఖాన్ ఎయిర్‌బేస్‌లో పాక్‌ విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్, జాతీయ అసెంబ్లీ స్పీకర్ సర్దార్ అయాజ్ సాదిక్, ఆర్మీ చీఫ్ ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్, అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రి మొహ్సిన్ నఖ్వీ స్వాగతం పలికారు. ఇరు పక్షాలు నిర్మాణాత్మకంగా చర్చలు జరుపుతాయని దార్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ వివాదానికి శాశ్వత, సుస్థిర పరిష్కారం దిశగా జరుగుతున్న ప్రయత్నాలకు సహకరించేందుకు పాకిస్థాన్​ సిద్ధంగా ఉందని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.

