ETV Bharat / international

'అది అమెరికా మీడియా గేమ్​'- రెండో విడత చర్చలకు ఇరాన్​ నో

US Iran Peace Talks Live Updates
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 20, 2026 at 7:22 AM IST

Choose ETV Bharat

US Iran Peace Talks Live Updates : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ పాకిస్థాన్‌ వేదికగా రెండో విడత శాంతి చర్చలకు అమెరికా ఇరాన్‌ సన్నద్ధమయ్యాయి. తమ దేశ ప్రతినిధులు సోమవారం పాక్‌కు చేరుకుంటారని, మంగళవారం చర్చలు జరుగుతాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. తాము ప్రతిపాదించిన ఒప్పందాన్ని అంగీకరించాలని ఇరాన్‌కు సూచించారు. లేకపోతే ఆ దేశంలో విద్యుత్‌ కేంద్రాలు, వంతెనలన్నింటినీ ధ్వంసం చేస్తామని హెచ్చరించారు. అయితే మలి విడత చర్చలపై ఇరాన్‌ నుంచి అధికారికంగా స్పందనేదీ రాలేదు. అటు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం గడువు కూడా రెండు రోజులే ఉడటంతో చర్చలపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.

LIVE FEED

7:15 AM, 20 Apr 2026 (IST)

ఇరాన్‌ నౌకను సీజ్‌ చేసిన అమెరికా

గల్ఫ్‌ ఆఫ్‌ ఒమన్‌లో ఇరాన్‌ జెండాతో ప్రయాణిస్తున్న ఓ నౌకను అమెరికా సీజ్‌ చేసింది. దిగ్భంధనాన్ని దాటినందుకు ఆ నౌకపై కాల్పుల రెండు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపినట్లు అమెరికా పేర్కొంది. మరోవైపు ఈ చర్యకు ప్రతిస్పందించి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ఇరాన్ సైన్యం ప్రకటించింది.

7:12 AM, 20 Apr 2026 (IST)

ఇస్లామాబాద్‌ చర్చలు లేవన్న ఇరాన్

అమెరికా ప్రకటించిన రెండో దఫా శాంతి చర్చలను ఇరాన్ ఖండించింది. ఇస్లామాబాద్‌లో చర్చలు జరగనున్నాయన్న వార్తలు అసత్యమని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్ అధికార వార్తా సంస్థ నివేదికలను ఉటంకిస్తూ, ఈ సమాచారం పూర్తిగా తప్పుదారి పట్టించేదిగా ఉందని పేర్కొంది. ఇది అమెరికా మీడియా గేమ్​లో భాగం అని తీవ్రంగా విమర్శించింది.

7:10 AM, 20 Apr 2026 (IST)

చర్చల కోసం పాక్​ కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు

ఇస్లామాబాద్‌లో రెండో దఫా చర్చలకు పాక్‌ కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. నగరంలో వేల కొద్దీ అదనపు బలగాలను మోహరించింది. అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య కుదిరిన కాల్పులవిరమణ ఒప్పందం గడువు ఈ నెల 22తో ముగియనుంది. ఇస్లామాబాద్‌ వేదికగా జరిగిన తొలి విడత చర్చల్లో అమెరికాకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన బృందమే మలి దఫా సంప్రదింపుల్లోనూ పాల్గొంటుందని శ్వేతసౌధం స్పష్టం చేసింది. అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌ నేతృత్వంలోని ఈ బృందంలో ట్రంప్‌ రాయబారి స్టీవ్‌ విట్కాఫ్, ట్రంప్‌ అల్లుడు జేర్డ్‌ కుష్నర్‌ ఉంటారు. అణ్వస్త్రాల తయారీ, హర్మూజ్‌ జల సంధి విషయంలో ఇరుదేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడంతో తొలివిడత చర్చలు విఫలమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో మలి విడత చర్చల వైపు యావత్‌ ప్రపంచం ఉత్కంఠగా చూస్తోంది.

7:08 AM, 20 Apr 2026 (IST)

సీజ్​ఫైర్​ కంటే ముందు హెజ్​బొల్లా కమాండ్ మృతి : ఇజ్రాయెల్

లెబనాన్‌తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లోకి రావడానికి ముందు తాము జరిపిన దాడుల్లో హెజ్‌బొల్లా కమాండర్‌ అలీ రిడా అబ్బాస్‌ మరణించినట్లు ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం తెలిపింది. దక్షిణ లెబనాన్‌లోని బింట్‌ జెబీల్‌ పట్టణానికి హెజ్‌బొల్లా కమాండర్‌గా అబ్బాస్‌ ఉన్నట్లు పేర్కొంది. ప్రపంచ శాంతికి విఘాతం కలిగే చర్యలను ట్రంప్‌ మానుకోవాలని హూతీలు తాజాగా హెచ్చరించారు. లేకపోతే బాబ్‌ అల్‌ మాండెబ్‌ జలసంధిని తాము మూసేస్తామన్నారు. ఒక్కసారి దానిని మూసేస్తే తిరిగి తెరిపించడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదని హూతీ ప్రభుత్వ విదేశాంగ శాఖ ఉపమంత్రి హుస్సేన్‌ పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

US IRAN PEACE TALKS LIVE UPDATES
US IRAN WAR UPDATES
MIDDLE EAST CRISIS
US IRAN PEACE TALKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.