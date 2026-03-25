పశ్చాత్తాప పడేవరకు దాడులు చేస్తూనే ఉంటాం: ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన
Published : March 25, 2026 at 10:42 AM IST|
Updated : March 25, 2026 at 10:59 AM IST
US Iran Israel Conflict Updates : ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తారాస్థాయికి చేరాయి. ఒకవైపు శాంతి చర్చలు జరుగుతున్నాయని ప్రకటిస్తున్న ట్రంప్ ఇజ్రాయెల్తో కలిసి ఇరాన్పై దాడులు కొనసాగిస్తున్నారు.
అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ చేసిన దురాక్రమణకు వారు పశ్చాత్తాప పడేవరకు తమ ప్రతీకార దాడులు కొనసాగుతూనే ఉంటాయని తాజాగా ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులపై చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యీతో ఆయన చర్చించారు. ఈ క్రమంలోనే అరాగ్చీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు స్థానిక మీడియా తెలిపింది.
గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ డ్రోన్లతో విరుచుకుపడుతోంది. తాజాగా కువైట్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం లక్ష్యంగా డ్రోన్ దాడికి పాల్పడింది. అయితే, అది ఓ ఇంధన ట్యాంకర్ను ఢీకొట్టడంతో పెద్దఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి.