భారీ గ్లేసియర్లు విరిగిపడటం వల్లే సునామీల వరదలు- శాటిలైట్ చిత్రాలు విడుదల
Published : August 28, 2026 at 9:00 AM IST|
Updated : August 28, 2026 at 9:50 AM IST
Nepal Floods Live Updates : నేపాల్లో రసువా జిల్లాలో కొన్ని అడుగుల ఎత్తున మొదలైన వరద, బురద ప్రవాహం పోటెత్తి దిగువకు ప్రవహించి పలు జిల్లాల్లో బీభత్సం సృష్టించింది. పలు భవనాలు పేకమేడల్లా కూలిపోయాయి. వాహనాలు కాగితపు పడవల్లా కొట్టుకుపోయాయి. పరుగెత్తుతున్న ప్రజలను వరద కమ్మేసింది. జంతువులు, చెట్లు వరదలో కలిసిపోయాయి. భూకంపంతో మంచు, రాళ్లు, శిథిలాలు కొట్టుకొచ్చి లిండే నదిలో ప్రవాహానికి తాత్కాలికంగా అడ్డుపడ్డాయి. అడ్డంకి తొలగిపోగానే అది ఉప్పెనై భారీగా వరద, బురద దిగువకు పోటెత్తింది. అది భోటే కోశీ, త్రిశూలి నదుల ప్రవాహాన్ని బీభత్సం చేసింది. టిబెట్లోనూ వరద భారీ విధ్వంసం సృష్టించింది. భవనాలకు భవనాలే నేలమట్టమయ్యాయి.
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నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దులో సంభవించిన జలప్రళయానికి సంబంధించి ఆందోళన కలిగించే కారణాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. భూకంపం కారణంగా కాకుండా దాదాపు 5,200 మీటర్ల ఎత్తులోని భారీ గ్లేసియర్లు విరిగిపడటం వల్లే సునామీల వరదలు పోటెత్తినట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఇస్రోకు చెందిన నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ విశ్లేషించిన శాటిలైట్ చిత్రాలు ఈ విపత్తు ఎలా జరిగిందో కళ్లకు కట్టాయి.
సహాయక చర్యల్లో యాపిల్ కంపెనీ
నేపాల్లో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలలో ప్రాణనష్టం జరగడం పట్ల యాపిల్ సీఈవో టిమ్ కుక్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. "నేపాల్, టిబెట్లలో సంభవించిన విషాదకరమైన ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియల విపత్తుల వల్ల ప్రభావితమైన వారందరితో మా ఆలోచనలు ఉన్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో సహాయక, పునర్నిర్మాణ ప్రయత్నాలకు మద్దతుగా యాపిల్ విరాళం అందిస్తోంది" అని ఆయన తెలిపారు.
అమెరికా, డబ్ల్యూహెచ్ఓ మద్దతు
నేపాల్లో సంభవించిన వినాశకరమైన ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియల విపత్తుల నేపథ్యంలో, అమెరికా, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) ఆ దేశానికి తమ మద్దతును, సంఘీభావాన్ని ప్రకటించాయి. వాషింగ్టన్ 500,000 డాలర్ల సహాయాన్ని ప్రకటించగా, డబ్ల్యూహెచ్ఓ అత్యవసర వైద్య సామగ్రిని పంపిస్తోంది.
భారీగా పెరిగిన మృతుల సంఖ్య
నేపాల్లో బుధవారం సంభవించిన విపత్తులో మరణించిన వారి సంఖ్య 469కి చేరుకుంది. మరో 1600 మందికిపైగా గల్లంతయ్యారు. టిబెట్లో ముగ్గురు మృతి చెందగా 558 మంది గల్లంతయ్యారు. గురువారంనాటికి మరణాలు 392గా, గల్లంతైనవారు 1,468గా తేలారు. నేపాల్లో 288 మంది భారతీయుల జాడ తెలియడం లేదని భారత విదేశీ వ్యవహారాలశాఖ వెల్లడించింది. ఇందులో తెలుగువారూ ఉన్నారు. మరో 200 మంది టిబెట్ భూభాగంలో చిక్కుకుపోయారని తెలిపింది.