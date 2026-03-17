దుబాయ్‌లో క్షిపణి హెచ్చరిక- వినిపించిన పేలుడు శబ్దాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 17, 2026 at 8:08 AM IST

Middle East War Live Updates : పశ్చిమాసియాలో దాడులు, ప్రతిదాడులతో యుద్ధం మరింత తీవ్రమైంది. రాజధాని టెహ్రాన్‌ సహా ఇరాన్‌లోని పలు సైనిక లక్ష్యాలపై ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికా క్షిపణులతో విరుచుకుపడుతున్నాయి. లెబనాన్‌లోని హెజ్‌బొల్లా లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు సహా భూతల దాడులు చేపట్టింది. అటు గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలు, ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు సహా ఇజ్రాయెల్‌పై ఇరాన్ ప్రతిదాడులు కొనసాగుతున్నాయి.

8:06 AM, 17 Mar 2026 (IST)

దుబాయ్‌లో క్షిపణి హెచ్చరిక

UAE గగనతలాన్ని తిరిగి తెరిచిన కొద్దిసేపటికే, అధికారులు దుబాయ్‌లోని ప్రజలకు క్షిపణి హెచ్చరికను జారీ చేశారు. దూసుకొస్తున్న క్షిపణులను అడ్డుకునేందుకు సైన్యం చర్యలు చేపట్టిన క్రమంలో, దుబాయ్‌లో పేలుడు శబ్దాలు వినిపించాయి.

8:03 AM, 17 Mar 2026 (IST)

UAEలోని ఫుజైరాలో డ్రోన్ దాడితో చెలరేగిన మంటలు

ఒమన్ గల్ఫ్‌ను ఆనుకుని దేశ తూర్పు తీరంలో ఉన్న UAE ఎమిరేట్ అయిన ఫుజైరాలోని చమురు ట్యాంకుల సముదాయంపై మరోసారి డ్రోన్ దాడి జరిగిందని, దీనివల్ల అక్కడ మంటలు చెలరేగాయని ఓ వార్తా సంస్థ తెలిపింది. ఈ పేలుడులో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని ఆ సంస్థ పేర్కొంది.

