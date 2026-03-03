ETV Bharat / international

సౌదీ ఆరామ్‌కోపై దాడి ఇజ్రాయెల్ ఆడిన నాటకం: ఇరాన్ మీడియా

US Israel Iran War Live Updates
US Israel Iran War Live Updates (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 3, 2026 at 8:47 AM IST

Updated : March 3, 2026 at 10:03 AM IST

US Israel Iran War Live Updates : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ జ్వాలలు సోమవారం మరింత తీవ్రరూపు దాల్చాయి. ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దళాల సైనిక చర్య ఉద్ధృతంగా సాగుతోంది. లెబనాన్‌ నుంచి తమపై దాడికి తెగబడిన హెజ్బొల్లాపైనా ఇజ్రాయెల్ విరుచుకుపడుతోంది. అటు ఇరాన్, దాని మిత్రదేశాలు, ఇజ్రాయెల్ సహా గల్ఫ్ దేశాల్లోని చమురు శుద్ధి కేంద్రాలపై దాడికి దిగాయి. ఈ దాడుల తీవ్రత పెరుగుతుండగా యుద్ధం నుంచి బయటపడే స్పష్టమైన ప్రణాళిక లేకపోవడం వంటి అంశాలు సుదీర్ఘ పోరాటానికి దారితీసేలా కనిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్‌పై సైనిక చర్య మరికొన్ని వారాలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించారు.

10:02 AM, 3 Mar 2026 (IST)

సౌదీ అరేబియాలోని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు శుద్ధి కర్మాగారం ఆరామ్‌కోపై జరిగిన డ్రోన్ దాడిపై ఇరాన్ మీడియా సంచలన కామెంట్స్ చేసింది. ఈ దాడి వెనుక ఉన్నది ఇరాన్ కాదన్నారు. ఇది ఇజ్రాయెల్ ఆడిన నాటకమని ఇరాన్‌కు చెందిన అధికారిక వార్తా సంస్థ 'తస్నీమ్' పేర్కొంది. ఇజ్రాయెల్ కావాలని సౌదీ చమురు కేంద్రంపై దాడి చేసి, ఆ నెపాన్ని ఇరాన్ మీదకు నెట్టడం ద్వారా గల్ఫ్ దేశాలను ఇరాన్‌కు శత్రువులుగా మార్చాలని చూస్తోందని తస్నీమ్ ఆరోపణలు గుప్పించింది.

8:44 AM, 3 Mar 2026 (IST)

సౌదీఅరేబియా: రియాద్‌లోని అమెరికా ఎంబసీపై డ్రోన్ల దాడి

రియాద్‌లోని అమెరికా ఎంబసీపై 2 డ్రోన్లు దాడి చేశాయన్న సౌదీ

డ్రోన్ల దాడితో మంటలు చెలరేగి, భవనం స్వల్పంగా దెబ్బతిందన్న సౌదీ

8:44 AM, 3 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్‌పై దాడుల వివరాలను వెల్లడించిన అమెరికా శ్వేతసౌధం ప్రతినిధి కరోలిన్ లీవిట్

ఇరాన్‌లో 49 మంది అత్యున్నత స్థాయి నేతలను మట్టుబెట్టాం: కరోలిన్‌ లీవిట్‌

"ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ" ద్వారా ఇరాన్‌లో 49 మంది నేతలను మట్టుబెట్టాం: కరోలిన్‌

ఒమన్ గల్ఫ్‌లో ఉన్న ఇరాన్‌కు చెందిన 11 యుద్ధ నౌకలను పేల్చేశాం: కరోలిన్‌ లీవిట్‌

ఇరాన్‌ దాడుల్లో ఇప్పటివరకు ఆరుగురు అమెరికా సైనికులు

Last Updated : March 3, 2026 at 10:03 AM IST

