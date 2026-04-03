అతి త్వరలోనే హర్మూజ్ జలసంధిని తెరుస్తాం: డొనాల్డ్ ట్రంప్
Published : April 3, 2026 at 2:44 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 8:44 PM IST
Middle East Tensions : ఇరాన్- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం రోజురోజుకూ తీవ్రమవుతోంది. ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దళాలు పెద్ద ఎత్తున దాడులు చేస్తున్నాయి. ఇరాన్ కూడా గట్టిగా బదులిస్తోంది. దీంతో ఇప్పట్లో యుద్ధం ముగిసేలా కనిపించడం లేదు.
అబుదాబిలో పడిన ఇరాన్ క్షిపణి శకలాలు- ఐదుగురు భారతీయులకు గాయాలు
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో అబుదాబిలో ఇరాన్కు చెందిన క్షిపణి శకలాలు తగిలి 12 మంది గాయపడ్డారు. వీరిలో ఐదుగురు భారతీయులు ఉన్నట్లు సమాచారం. వారితో పాటు ఆరుగురు నేపాలీ జాతీయులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయని అబుదాబి మీడియా కార్యాలయం సోషల్ మీడియాలో పేర్కొంది. పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి, ఆ ప్రాంతంలో ఎనిమిది మంది భారతీయులు మరణించగా, పలువురు గాయపడ్డారు.
- అతి త్వరలోనే హర్మూజ్ జలసంధిని తెరుస్తామంటూ ట్రంప్ పోస్టు
- చాలా సులభంగా హర్మూజ్ జలసంధిని తెరుస్తామని ట్రూత్లో ట్రంప్ పోస్టు
- హర్మూజ్ను తెరిచి.. ప్రపంచానికి చమురును వెల్లువలా పారిస్తాం: ట్రంప్
పశ్చిమాసియా యుద్ధం వేళ భారత్కు భరోసా ఇచ్చిన రష్యా
- భారత్కు ముడిచమురు, గ్యాస్ సరఫరా పెంచేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని వెల్లడి
- అంతర్జాతీయ చమురు మార్కెట్లలో అనిశ్చితి నెలకొన్న వేళ రష్యా నిర్ణయం
- ఇతర రంగాల్లో సహకారం బలోపేతం చేసుకోవాలని ఇరుదేశాల నిర్ణయం
అమెరికాకు చెందిన మరో ఎఫ్-35ను కూల్చేశాం: ఇరాన్
అమెరికాకు చెందిన మరొక ఐదోతరం ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానాన్ని కూల్చేశామని ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) ప్రకటించింది. సెంట్రల్ ఇరాన్ గగనతలం మీదుగా వెళ్తున్న ఎఫ్-35 ఫైటర్ జెట్ను ఒక అధునాతన గగనతల రక్షణ వ్యవస్థతో కూల్చినట్లు వెల్లడించింది. తమ ఇంటర్సెప్టర్ మిస్సైల్ తాకగానే అమెరికా యుద్ధ విమానం ఎఫ్-35 భారీ పేలుడుతో కూలిపోయే స్థితికి చేరిందని, అందులోని పైలట్ బతికి బయటపడటం కష్టమేనని ఇరాన్ సైన్యం ప్రధాన కార్యాలయం ఖతం అల్ అంబియా అధికార ప్రతినిధి తెలిపారు. ఐఆర్జీసీ ఏరోస్పేస్ దళానికి చెందిన సరికొత్త గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ ఈ ఎటాక్ చేసిందన్నారు. ఈమేరకు వివరాలతో ఇరాన్ ప్రభుత్వ టీవీ ఛానల్ శుక్రవారం రోజు ఓ వార్తా కథనాన్ని ప్రసారం చేసింది. అంతకుముందు, మార్చి 19న ఇరాన్ దాడిలో ఒక ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానం దెబ్బతిన్నట్లు కథనాలు వచ్చాయి.
రెండు మూడు వారాల్లో అమెరికా దళాలు ఇరాన్ నుంచి వెనక్కి - ట్రంప్ సన్నిహితుడు ఫ్రెడ్
ఇరాన్పై అమెరికా చేపట్టిన సైనిక చర్య లక్ష్యాలు దాదాపు నెరవేరాయని ట్రంప్ సన్నిహితుడు ఫ్రెడ్ ఫ్లీట్జ్ పేర్కొ్న్నారు. రెండు మూడు వారాల్లో అమెరికా దళాలు వెనక్కి వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.
అమెరికా యుద్ధవిమానాన్ని కూల్చేశాం- అన్ని ఎయిర్క్రాఫ్ట్ లు భద్రంగా ఉన్నాయన్న యూఎస్
క్యూష్మ్ ద్వీపం సమీపంలో అమెరికా యుద్ధ విమానాన్ని కూల్చేశామని ఇరాన్ ప్రకటించింది. అయితే ఇరాన్ వాదనలను అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) కొట్టిపారేసింది. తమ విమానాలన్నీ క్షేమంగా ఉన్నాయని వెల్లడించింది.
ఇరాన్ ఎప్పటికీ లొంగిపోదు: విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ
పౌర మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం వల్ల ఇరాన్ లొంగిపోదని, ఇది శత్రువుల ఓటమికి సంకేతమని విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ అన్నారు. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో చమురు సరఫరాకు ఆటంకం కలిగితే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ముప్పు వాటిల్లుతుందని హెచ్చరించారు.
చర్చలు సమయంలో అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులు దారుణం- ఇరాన్ అధ్యక్షుడు
తమ మౌలిక వసతులపై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సైన్యాలు దాడులు చేయడంపై ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ రెండు దేశాలను అడ్డుకోవడంలో వెనక్కి తగ్గేదిలేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు అజర్బైజాన్ అధ్యక్షుడితో ఫోన్లో ఆయన తాము అమెరికాతో పరోక్ష చర్చలు జరుపుతున్న సమయంలోనే ఈ దాడులు జరగడం దారుణమని పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్పై విరుచుకపడ్డ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దళాలు- భారీ వంతెన ధ్వంసం- 8మంది మృతి
ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దళాలు తమ దాడులను ఉద్ధృతం చేశాయి. శుక్రవారం ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్- కరాజ్ నగరాన్ని కలిపే బీ1 వంతెనను అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దళాలు ధ్వంసం చేశాయి. ఇది ఇరాన్లోని అతిపెద్ద బ్రిడ్జిలో ఒకటి. ఈ ఘటనలో 8 మంది పౌరులు మరణించగా, 95 మంది గాయపడ్డారు. 136 మీటర్ల ఎత్తు ఉండే ఈ బీ1 వంతెనను పశ్చిమాసియాలో ఇంజనీరింగ్ అద్భుతంగా చెబుతుంటారు.