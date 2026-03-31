ఇరాన్ ఆయుధాగారంపై విరుచుకుపడిన అమెరికా- బంకర్ బస్టర్లతో దాడి
US Israel Iran War Live Updates : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మొదలై నెలరోజులు దాటినా ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. త్వరలోనే తమ దేశంలో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య చర్చల జరగుతాయని పాకిస్థాన్ చెబుతుండగా, టెహ్రాన్ మాత్రం ఇలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా ఇరాన్పై హెచ్చరికలను మరింత తీవ్రతరం చేశారు. త్వరగా ఒప్పందం చేసుకోవాలని, హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవాలని లేకపోతే ఇంధన కేంద్రాలు, మౌలిక సదుపాయాలను సర్వనాశనం చేస్తాని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
LIVE FEED
ఇరాన్లోని అణుకేంద్రాలు ఉన్న కీలక నగరం ఇస్ఫహాన్పై అమెరికా భారీగా దాడులు చేసింది. ఆయుధ నిల్వలు ఉన్న ఓ డిపోపై 2,000 పౌండ్ల బంకర్ బస్టర్ బాంబులతో దాడికి దిగింది. ఈ విషయాన్ని వాల్స్ట్రీట్ జర్నల్ వెల్లడించింది. ఈ దాడికి సంబంధించి వీడియోలను ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో పోస్టు చేశారు. అయితే అందులో ఎలాంటి వివరాలు లేవు. వరుసగా బాంబు పేలుళ్లు జరిగినట్లు వీడియోలో ఉంది.
లెబనాన్లో యూఎన్ సైనికులు మృతి- తీవ్రంగా ఖండించిన భారత్
దక్షిణ లెబనాన్లో ఐక్యరాజ్యసమితి శాంతి పరిరక్షణ దళానికి చెందిన ముగ్గురు సైనికుల మృతిని భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. శాంతి పరిరక్షకుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అన్ని పక్షాలకు దిల్లీ స్పష్టంచేసింది. ఐరాస ఆదేశాలతో అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితుల మధ్య సేవలందించే పీస్ కీపర్ల రక్షణ కీలకమని భారత్ వివరించింది. శాంతి పరిరక్షకులపై జరిగే నేరాలకు సంబంధించి జవాబుదారీతనాన్ని డిమాండ్ చేసే భద్రతామండలి తీర్మానానికి భారత్ మార్గదర్శకత్వం వహించిందని ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్ గుర్తుచేశారు. విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన బ్లూ హెల్మెట్ వీరులకు ఆయన నివాళులర్పించారు. కాగా, ఈ దాడులకు ఇజ్రాయెల్ కారణమా లేక హెజ్బొల్లా ప్రమేయం ఉందా అనే అంశంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఈ దాడుల్లో ఎవరి ఆయుధాలను వినియోగించారనే విషయంపై ఐరాస ప్రస్తుతం దర్యాప్తు చేస్తోంది.