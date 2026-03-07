ETV Bharat / international

టెహ్రాన్‌లోని మెహ్రాబాద్ విమానాశ్రయంపై భారీ వైమానిక దాడులు

US-Israel-Iran War LIVE Updates
US-Israel-Iran War LIVE Updates (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 7, 2026 at 8:36 AM IST

Updated : March 7, 2026 at 9:24 AM IST

US-Israel-Iran War LIVE Updates : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌-అమెరికా దళాల యుద్ధం ఎనిమిదో రోజుకు చేరింది. శనివారం తెల్లవారుజూమున ఇజ్రాయెల్ విస్తృత దాడులను చేపట్టింది. ఇరాన్ లెబనాన్ రాజధానులపై కూడా బాంబు దాడులను ప్రారంభించింది.

LIVE FEED

9:04 AM, 7 Mar 2026 (IST)

ట్రెహాన్​పై వైమానిక దాడులు

  • టెహ్రాన్‌లోని మెహ్రాబాద్ విమానాశ్రయంపై భారీ వైమానిక దాడులు
  • వైమానిక దాడులు జరిగాయని ఇరాన్‌ స్థానిక మీడియా వెల్లడి
  • అమెరికాపై దాడులను ప్రారంభించిన ఇరాన్
  • ఆపరేషన్​ ట్రూ ప్రామిస్​ 23వ దశను అమలు చేసినట్లు ఐర్​జీసీ వెల్లడి

8:30 AM, 7 Mar 2026 (IST)

  • అమెరికా దాడులపై తీవ్రంగా స్పందించిన ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి
  • అమెరికాపై ప్రతీదాడులు తప్పసరిగా ఉంటాయని వెల్లడి
  • అమెరికన్ స్థావరాలు, సంస్థలపై దాడులు చేస్తామని పేర్కొన్న అబ్బాస్

8:30 AM, 7 Mar 2026 (IST)

ఖతార్‌లో చిక్కుకున్న భారత పౌరులకు అడ్వైజరీ

ఖతార్‌లో చిక్కుకున్న భారతీయలకు ఎంబసీ కీలక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. హయ్య ఏ1 వీసాదారులు, తాత్కాలిక వీసా కలిగిన భారత పౌరులు వెంటనే ఎంబసీ అధికారిక రిజిస్ట్రేషన్‌ దరఖాస్తును నింపాలని సూచించింది. ఖతార్‌లో ఎంత మంది భారతీయులు చిక్కుకుపోయారో తెలుసుకోవడానికి, వారికి సహాయం అందించడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. మరోవైపు ఎలాంటి దరఖాస్తు అవసరం లేకుండానే ఒకనెల పాటు వీసాను పొడిగిస్తున్నట్లు ఖతార్‌ తెలిపింది.

8:26 AM, 7 Mar 2026 (IST)

  • గల్ఫ్ నుంచి విమానాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు ఎయిరిండియా ప్రకటన
  • జెడ్డా, మస్కట్ నుంచి షెడ్యూల్ సర్వీసులు నడుపుతున్నట్లు ఎయిరిండియా వెల్లడి
  • అబుధాబి, దుబాయ్‌, మస్కట్, రస్‌అల్‌ఖైమా, షార్జా నుంచీ నడుపుతామని వెల్లడి
  • ప్రత్యేక విమానాలు నడుపుతున్నట్లు ఎయిరిండియా ప్రకటన
  • గల్ఫ్ దేశాల్లో చిక్కుకున్నవారిని తీసుకొచ్చేందుకే విమానాలు నడుపుతున్నట్లు వెల్లడి
  • అమెరికా, యూరప్‌కు సురక్షిత మార్గాల్లో సర్వీసులు కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడి

8:25 AM, 7 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్​పై సైనిక చర్యను ప్రశంసించిన ట్రంప్

  • ఇరాన్‌లో అమెరికా సైనిక దాడులను ప్రశంసించిన ట్రంప్
  • సైన్యం, నేవీ, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలను ఇరాన్‌ కోల్పోయింది: ట్రంప్
  • ఇరాన్‌ సైన్యం పనైపోయింది వారి నాయకులు కూడా చనిపోయారు: ట్రంప్
  • ఇరాన్ వైమానిక దళాలు పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి: ట్రంప్
  • ఇరాన్ వద్ద ఉన్న 32 షిప్‌లు సముద్రపు అడుగుభాగంలో ఉన్నాయి: ట్రంప్
  • అమెరికాను ఇంతకుముందు కంటే ఎక్కువగా గౌరవిస్తున్నారు: ట్రంప్
Last Updated : March 7, 2026 at 9:24 AM IST

