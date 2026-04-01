సీజ్ ఫైర్పై ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా అసత్యం, నిరాధారం: ఇరాన్
Published : April 1, 2026 at 9:28 AM IST|
Updated : April 1, 2026 at 8:10 PM IST
US Israel Iran War LIVE Updates : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మొదలై 33వ రోజుకు చేరుకుంది. పరస్పర దాడులతో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఓవైపు యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సిద్ధం ఉన్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. కానీ అమెరికా దాడులను ఉద్రిక్తతం చేస్తోంది. పశ్చిమాసియాలో సైన్యాన్ని కూడా మోహరిస్తోంది. అమెరికాను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామంటూ ఇరాన్ చెబుతోంది.
టెహ్రాన్ కాల్పుల విరమణ కోరిందంటూ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి 'అవాస్తవం, నిరాధారం' అని పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్ అధ్యక్షుడు కాల్పుల విరమణ కోరుకుంటున్నారు: ట్రంప్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బుధవారం ఇరాన్ అధ్యక్షుడు కాల్పుల విరమణను కోరుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ తన 'ట్రూత్ సోషల్'లో ఈ మేరకు ఓ పోస్టు పెట్టారు. అమెరికా ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించడానికి ముందు ట్రంప్ ఈ పోస్ట్ పెట్టడం గమనార్హం. అయితే ట్రంప్ తన పోస్ట్లో "ఇరాన్ కొత్త పాలన అధ్యక్షుడు" అని ప్రస్తావించారు. కానీ వాస్తవానికి ఇరాన్లో పాత అధ్యక్షుడే కొనసాగుతుండడం గమనార్హం.
మరోవైపు హోర్ముజ్ జలసంధి "తెరిచుకొని, స్వేచ్ఛగా" ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాల్పుల విరమణ జరుగుతుందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. లేకుంటే ఇరాన్ను నామరూపాలు లేకుండా చేస్తామని లేదా తిరిగి రాతియుగంలోకి నెట్టేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే ట్రంప్ పోస్ట్పై ఇరాన్ ఇప్పటి వరకు స్పందించలేకపోవడం గమనార్హం.
ఇరాన్తో యుద్ధం- ట్రంప్తో విభేదించిన బ్రిటన్ ప్రధాని స్టార్మర్
- అమెరికా చేస్తున్న యుద్ధంతో మాకు సంబంధం లేదు: బ్రిటన్ ప్రధాని
- అమెరికా చేస్తున్న యుద్ధం వల్ల బ్రిటన్పై ప్రభావం పడుతోంది: స్టార్మర్
- బ్రిటన్కు యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం, ఆసక్తి లేదు: స్టార్మర్
- చర్చలు సఫలం అయ్యేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం: స్టార్మర్
- హర్మూజ్ సంక్షోభంపై ప్రభావిత దేశాలతో త్వరలో సమావేశం: స్టార్మర్
- యుద్ధం, ఇంధన సంక్షోభం వల్ల పలు దేశాల్లో ధరలు పెరుగుతున్నాయి: స్టార్మర్
నాటో నుంచి అమెరికా వైదొలిగే ఆలోచనలో ట్రంప్
నాటో నుంచి తాము వైదొలిగే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. నాటో నుంచి తప్పుకునే యోచనను తీవ్రంగా పరిశీలిస్తున్నట్ల చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని 'ది టెలిగ్రాఫ్' పత్రికకు ట్రంప్ వెల్లడించారు.
ఇరాన్ రాజధానిపై వైమానిక దాడి- పాత అమెరికన్ ఎంబసీనే టార్గెట్!
బుధవారం ఉదయం ఇరాన్ రాజధాని తెహ్రాన్పై వైమానిక దాడి జరిగినట్లు సమాచారం. ఆ దాడి అక్కడ ఉన్న పాత అమెరికా రాయబార కార్యాలయంపై జరిగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. అయితే ప్రాణ నష్టం గురించి వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదు.
గతంలో అంటే 1981లో జిమ్మీ కార్టర్ నుంచి రోనాల్డ్ రీగన్ అధ్యక్ష బాధ్యతలు స్వీకరించే వరకు, సుమారు 444 రోజుల పాటు అమెరికా దౌత్యవేత్తలను ఇక్కడ బందీలుగా ఉంచారు. ఈ బందీల సంక్షోభం (Hostage Crisis) తర్వాత, ఈ రాయబార కార్యాలయం 1981 నుంచి ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ ఆధీనంలోనే ఉంది. ప్రస్తుతం దీనిని వారి అనుబంధ విభాగమైన 'బసిజ్' దళం నిర్వహిస్తోంది. అయితే దాడి జరిగిన తర్వాత ఆ ప్రాంగణం చుట్టుపక్కల భవనాల కిటికీలు ధ్వంసమైనట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్పారు. కానీ ప్రాంగణం వెలుపల క్షిపణి దాడి జరిగిన ఆనవాళ్లు కనిపించడం లేదని, బాంబు దాడి ప్రాంగణం లోపల మాత్రమే జరిగి ఉండవచ్చని సాక్షులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
టెహ్రాన్ సహా ఇరాన్ వ్యాప్తంగా అనేక లక్ష్యాలపై ఇజ్రాయెల్-అమెరికా యుద్ధవిమానాలు విరుచుకుపడుతున్నాయి. కీలక రాజకీయ నాయకులు, సైనికస్థావరాలు, క్షిపణి, గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు, ఐఆర్జీసీ కమాండ్ సెంటర్లపై బాంబుల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి. టెహ్రాన్లో తోఫిగ్ దారుఅనే ఔషధ తయారీ కేంద్రంపై ఐడీఎఫ్ దాడి చేసింది. ప్రాణాదారమైన ఔషధాల తయారు కేంద్రంపై దాడి చేయడం యుద్ధ నేరాల కిందకే వస్తుందని ఇరాన్ తీవ్రంగా మండిపడింది.
ఇజ్రాయెల్తో పాటు అరబ్దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలు, యూనివర్సిటీలు, టెక్ కంపెనీలపై ఇరాన్ క్షిపణులు, డ్రోన్లను ప్రయోగిస్తోంది. చాలా వాటిని ఆయా దేశాల గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు అడ్డుకుంటున్నాయి. ఇరాన్ క్షిపణుల రాకతో టెల్అవీవ్ అంతటా సైరన్లు మోగాయి. ఇరాక్ రాజధాని బాగ్ధాద్లోని అమెరికా విక్టోరియా ఎయిర్బేస్పై డ్రోన్ దాడి జరిగింది. ఎర్బిల్లోని అమెరికా ఆస్తులపై ఇరాన్ డ్రోన్లు విరుచుకుపడగా..
ఆ ప్రాంతంలో నల్లని పొగ వ్యాపించింది
జంజన్ నగరంలో ఉన్న ప్రసిద్ధ షియా మసీదుపై ఇజ్రాయెల్-అమెరికా వైమానిక దాడులు చేశాయి. ఈ దాడుల్లో మసీదు ధ్వంసమైంది. శిథిలాలు మీదపడి ముగ్గురు పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వెంటనే అక్కడకు చేరుకున్న విపత్తు నిర్వహణ సిబ్బంది సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి.
దేశీయ సూచీలు భారీ లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. సెన్సెక్స్ 1,800 పాయింట్లకి పైగా, నిఫ్టీ 550కి పైగా పాయింట్ల లాభంలో ఉన్నాయి. ఎర్లీ ట్రేడింగ్లో సెన్సెక్స్ 73,780, నిఫ్టీ 22,890 వద్ద కదలాడుతున్నాయి.
ఇరాన్ యుద్దం ముగిస్తే చమురు ధరలు తగ్గిపోతాయ్ : ట్రంప్
అమెరికా సైన్యం ఇరాన్ యుద్ధం నుంచి నిష్క్రమించగానే, పెరిగిన చమురు, గ్యాస్ ధరలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలుతాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఓవల్ ఆఫీస్లో ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ట్రంప్ యుద్ధం వల్ల తలెత్తిన ఇంధన సంక్షోభంపై స్పందించారు. రెండు వారాల్లో లేదా అంతకంటే ముందే లక్ష్యాలను పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.