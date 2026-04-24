ఇంధన ధరల పెరుగుదలకు సిద్ధపడాలి: ట్రంప్

Middle East Crisis Live Updates
Mourners carry the coffin of Lebanese journalist Amal Khalil during her funeral procession in Bissariye town, south of Sidon on April 23. (AFP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 24, 2026 at 7:12 AM IST

Updated : April 24, 2026 at 7:25 AM IST

Middle East Crisis Live Updates : కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. హర్మూజ్‌లో మందుపాతరలను అమరుస్తున్న ఇరాన్‌ పడవలను కాల్చివేయాలని తమ బలగాలను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఆదేశించారు. చిన్న బోట్లనూ వదిలిపెట్టొద్దన్నారు. ఆ జలసంధి పూర్తిగా తమ నియంత్రణలో ఉందన్నారు. హర్మూజ్‌లో మూడు రవాణా నౌకలపై ఇరాన్‌ ఐఆర్‌జీసీ బలగాలు కాల్పులు జరిపిన మరునాడే ఆయన ఈ ప్రకటన చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

7:24 AM, 24 Apr 2026 (IST)

మరికొన్నాళ్లు ఇంధన ధరల్లో పెరుగుదల ఉంటుందన్న ట్రంప్‌

ఇరాన్‌తో దీర్ఘకాలిక ఒప్పందానికి తొందరలేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ తెలిపారు. 2వారాల కాల్పుల విరమణ సమయంలో ఇరాన్ మెరుగుపడి ఉండొచ్చని అన్నారు. ఇరాన్ తన సైనిక మౌలిక సదుపాయాలను పునర్నిర్మించుకొని ఉండొచ్చని తెలిపారు. వాటిన్నిటినీ ఒక్కరోజేలోనే ధ్వంసం చేయగల సామర్థ్యం తమ సైనికులకు ఉందని వెల్లడించారు. ఇంధన ధరల్లో పెరుగుదలకు అమెరికన్లు సిద్ధపడాలని సూచించారు.

7:09 AM, 24 Apr 2026 (IST)

అమెరికా అభ్యర్థన మేరకు ఆ శిక్షలను నిలిపివేసినట్లు ప్రకటన

మానవతా అంశాల్లో కూడా అమెరికా జోక్యం ఉందని ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్‌లో మరణశిక్ష ఎదుర్కొంటున్న కొందరు మహిళల విషయంలో అమెరికా అభ్యర్థన మేరకు ఆ శిక్షలను నిలిపివేసినట్లు చెప్పారు. కొందరిని విడుదల చేయనున్నట్లు కూడా తెలిపారు.

7:08 AM, 24 Apr 2026 (IST)

రాన్ నుంచి వచ్చే నిధులను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని స్పష్టం

ఇరాన్ సైనిక శక్తి ఇప్పటికే బలహీనపడిందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. నౌకాదళం, వైమానిక దళం, రాడార్ వ్యవస్థలు దెబ్బతిన్నాయని చెప్పారు. దేశ నాయకత్వంలో కూడా అస్థిరత ఉందని పేర్కొన్నారు. "వారికి నాయకత్వం స్పష్టంగా లేదు. అంతర్గతంగా విభేదాలు ఉన్నాయి" అని అన్నారు. ఇక ఇరాన్‌కు మద్దతు ఇస్తున్న హెజ్​బొల్లా వంటి సంస్థలపై కూడా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందేనని ట్రంప్ చెప్పారు. ఇరాన్ నుంచి వచ్చే నిధులను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని స్పష్టం చేశారు.

7:08 AM, 24 Apr 2026 (IST)

ఎంబసీ సమన్వయంతో నిర్దేశిత భూసరిహద్దు మార్గాల గుండా ఇరాన్‌ను వీడాలని సూచన

విమానాలు లేదా భూమార్గంలో ఇరాన్‌కు వెళ్లొద్దని భారత విదేశాంగశాఖ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. భారత్ నుంచి ఇరాన్‌కు పరిమిత స్థాయిలో విమాన సర్వీసులు పునఃప్రారంభమైనట్లు వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో టెహ్రాన్‌లోని భారత ఎంబసీ ఈ మేరకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా గగనతల ఆంక్షలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపింది. ఫలితంగా ఇరాన్ నుంచి లేదా ఇతర దేశాల నుంచి టెహ్రాన్‌కు విమాన సర్వీసులపై ప్రభావం పడుతోందని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఇరాన్‌లో ఉన్న భారతీయులు ఎంబసీ సమన్వయంతో నిర్దేశిత భూసరిహద్దు మార్గాల గుండా ఇరాన్‌ను వీడాలని సూచించింది. అత్యవసర సమయాల్లో తమను సంప్రదించాలని సూచించింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్‌పై, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దాడులు మెుదలుపెట్టిన సమయంలో విద్యార్థులు సహా 9వేల మంది భారతీయులు అక్కడ ఉన్నారు. వారిలో ఇప్పటివరకు దాదాపు 1,800 మంది భారతీయులు భారత్‌కు సురక్షితంగా తిరిగి వచ్చారు.

