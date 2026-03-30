కువైట్లో విద్యుత్ కేంద్రంపై ఇరాన్ దాడి- భారతీయ కార్మికుడు మృతి
US Israel Iran War Live Updates : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మరికొన్ని రోజులు కొనసాగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇన్నాళ్లు వైమానిక దాడులకు పరిమితమైన అమెరికా, తాజాగా భూతల దాడులు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. అందులో భాగంగా అదనపు బలగాలను పశ్చిమాసియాకు తరలించింది. మరోవైపు మధ్యప్రాచ్యంలోని ఇజ్రాయెల్, అమెరికాలకు చెందిన వ్యూహాత్మక పరిశ్రమలపై దాడులు మెుదలుపెట్టామని ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ తెలిపింది. శత్రువుల కళ్లల్లో బాధను చూసే వరకు భీకర దాడులు కొనసాగిస్తామని తేల్చిచెప్పింది
కువైట్లో ఇరాన్ చేసిన దాడుల్లో ఓ భారతీయ కార్మికుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఆదివారం సాయంత్రం ఇరాన్ దాడులలో భాగంగా కువైట్లోని ఒక ప్రధాన విద్యుత్, నీటి డీసాలినేషన్ ప్లాంట్లోని సర్వీస్ భవనం లక్ష్యంగా మారింది. ఈ దాడిలో భారతీయ కార్మికుడు మృతి చెందగా, భవనానికి భారీ నష్టం వాటిల్లిందని అధికారులు తెలిపారు.