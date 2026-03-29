ఇరాన్ క్షిపణి దాడి- కువైట్, బహ్రెయిన్, ఇజ్రాయెల్ వ్యాప్తంగా మోగిన సైరన్లు
Us Israel Iran War Live Updates : పశ్చిమాసియా యుద్ధం రోజురోజుకు ఉగ్రరూపం దాలుస్తోంది. నెల రోజులు దాటినా యుద్ధ జ్వాలలు చల్లారడం లేదు. ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికాలు ఆధునిక ఆయుధసంపత్తితో దాడులు చేస్తున్నాయి. మరోపక్క ఇరాన్ కూడా ఏమాత్రం బెదరకుండా ప్రతిదాడులు చేస్తూ సవాల్ విసురుతోంది. ఇరాన్కు మద్దతుగా హూతీ రెబెల్స్ ప్రత్యక్ష దాడులకు దిగటం, 2,500 మంది అమెరికాకు చెందిన మెరైన్ సైనికులు పశ్చిమాసియాకు చేరుకోవడం ఈ సంక్షోభం ఇప్పట్లో ముగిసే సూచనలు దరిదాపుల్లో కూడా కనిపించటంలేదు.
ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఇజ్రాయెల్పై ఇరాన్ ప్రతీకారదాడులు చేసింది. మరోవైపు ఇరాన్ క్షిపణి దాడి చేస్తుందనే వార్తలు రావడంతో కువైట్, బహ్రెయిన్ ఇజ్రాయెల్ వ్యాప్తంగా సైరన్లు మోగాయి. తమ రక్షణ వ్యవస్థలు ఆ క్షిపణులను అడ్డుకుంటున్నాయని సైన్యం తెలిపింది. ముప్పు పొంచి ఉన్న ప్రాంతాల్లోని మొబైల్ ఫోన్లకు ముందస్తు హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. అలాగే తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చేవరకు బయటకు రావొద్దని ప్రజలకు సూచిందింది.
ఐక్యరాజ్యసమితి అభ్యర్థన మేరకు హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా మానవతా సాయం, వ్యవసాయ రవాణాను అనుమతించడానికి ఇరాన్ అంగీకరించడంతో కొంత ఉపశమనం లభించింది.
అణ్వస్త్ర వ్యాప్తి నిషేధ ఒప్పందం(ఎన్పీటీ) నుంచి ఇరాన్ వైదొలగే అంశంపై చర్చ జరగుతున్నట్లు ఆ దేశ మీడియా నివేదించింది. పార్లమెంటుతో సహా సంబంధిత ప్రభుత్వ సంస్థలు ప్రస్తుతం వైదొలగడంపై ఆలోచిస్తున్నాయని పేర్కొంది.
ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ప్రయోగించిన క్షిపణులు, డ్రోన్లను తమ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు అడ్డుకున్నట్లు గల్ఫ్దేశాలు ప్రకటించాయి. గల్ఫ్ దేశాలకు డ్రోన్లతో రక్షణ కల్పించనున్నట్లు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ హామీ ఇచ్చారు. ఇరాన్ నౌకాదళ ఆయుధ తయారీ కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ సైన్యం (IDF) పేర్కొంది. ముఖ్యమైన ఆయుధ ఉత్పత్తి కేంద్రాలపై దాడులను కొన్నిరోజుల్లో పూర్తిచేస్తామని తెలిపింది.