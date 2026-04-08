ప్రపంచ శాంతికి ఇది గొప్ప రోజు- సీజ్​ఫైర్​పై డొనాల్డ్ ట్రంప్ కామెంట్స్

US Israel Iran War LIVE Updates (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 8, 2026 at 9:20 AM IST

Updated : April 8, 2026 at 10:18 AM IST

US Israel Iran Ceasefire LIVE Updates : ఇరాన్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మరోసారి రెండు వారాల గడువు ఇచ్చారు. అలాగే రెండు వారాలపాటు దాడులు నిలిపివేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. అటు కాల్పుల విరమణకు అంగీరించిన ఇరాన్, తమ 10-అంశాల ప్రణాళికను అమెరికా ఆమోదించిందని ప్రకటించింది. ట్రంప్‌ తాజా నిర్ణయంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భయాలకు తాత్కాలికంగా తెరపడింది.

10:18 AM, 8 Apr 2026 (IST)

ఇరాన్​తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ప్రకటించిన ట్రంప్ ఈ పరిణామాన్ని ప్రపంచ శాంతికి గొప్ప రోజుగా అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్రూత్‌ సోషల్‌లో ఒక పోస్ట్ చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో పేరుకుపోయిన ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధీకరించడంలో అమెరికా సహాయం చేస్తుందని పేర్కొన్నారు.

9:35 AM, 8 Apr 2026 (IST)

ట్రంప్ నిర్ణయానికి మద్దతు ఇస్తాం- కానీ సీజ్​ఫైర్​ లెబనాన్​కు వర్తించదు : ఇజ్రాయెల్

అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన ఒప్పందంపై ఎట్టకేలకు ఇజ్రాయెల్ స్పందించింది. ఇరాన్‌పై దాడులను రెండు వారాల పాటు నిలిపివేయాలని అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇరాన్ హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవడానికి అంగీకరించడం, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సహా ఇతర దేశాలపై దాడులను నిలిపివేయడానికి సిద్ధపడినట్లు గుర్తుచేసింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, అరబ్ దేశాలకు ఎటువంటి అణు, క్షిపణి, ఉగ్రవాద ముప్పు లేకుండా చేసేందుకు అమెరికా చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు ఇజ్రాయెల్ మద్దతు ఇస్తుందని ప్రధాని బెంజిమిన్ నెతన్యాహు వెల్లడించారు. అయితే రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ నిబంధనలు లెబనాన్‌కు వర్తించవని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ పరిస్థితుల్లో లెబనాన్‌లో హెజ్​బొల్లా లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్ విధ్వంసకాండ కొనసాగేఅవకాశం ఉంది.

9:15 AM, 8 Apr 2026 (IST)

భారీ లాభాల్లో స్టాక్‌మార్కెట్లు- సెన్సెక్స్ 2500 ప్లస్​

  • భారీ లాభాలతో ప్రారంభమైన స్టాక్‌మార్కెట్లు
  • 2,500 పాయింట్లకు పైగా లాభంలో సెన్సెక్స్‌
  • 750పాయింట్లకు పైగా లాభంలో నిఫ్టీ

9:13 AM, 8 Apr 2026 (IST)

భారీగా తగ్గిన చమురు ధరలు

అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదరడం, హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచేందుకు అంగీకరించడంతో ముడి చమురు ధరలు భారీగా తగ్గాయి. అమెరికా ముడి చమురు ఫ్యూచర్స్ 14.3 శాతం క్షీణించి బారెల్‌కు 96.83 డాలర్లకు దిగివచ్చింది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణమైన బ్రెంట్ క్రూడ్ 13.3శాతం తగ్గి 94.74 డాలర్లకు తగ్గింది.

9:12 AM, 8 Apr 2026 (IST)

ఇరాన్ 10 అంశాల ప్రణాళిక

  • ఇరాన్ దళాల సమన్వయంతో హర్మూజ్ గుండా రాకపోకలు నియంత్రణ
  • తమ దేశానికి చెందిన అన్ని విభాగాలపై యుద్ధం ముగింపు
  • పశ్చిమాసియాలోని అన్ని స్థావరాల నుంచి అమెరికా దళాల ఉపసంహరణ
  • ఇరాన్ ఆధిపత్యానికి హామీ ఇచ్చేలా హర్మూజ్ జలసంధిలో రవాణా ప్రోటోకాల్‌
  • ఇరాన్‌కు జరిగిన నష్టానికి పూర్తి స్థాయిలో పరిహారం చెల్లించడం
  • ఇరాన్‌పై ఉన్న అన్ని ప్రాథమిక, ద్వితీయ ఆంక్షలను రద్దు చేయాలి
  • ఇరాన్‌పై బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్స్, భద్రతా మండలి తీర్మానాల రద్దు
  • విదేశాలలో స్తంభింపజేసిన అన్ని ఇరానియన్ ఆస్తులు విడుదల
  • అన్ని అంశాలకు భద్రతా మండలి తీర్మానం ద్వారా ఆమోదం

9:11 AM, 8 Apr 2026 (IST)

ఇరాన్-అమెరికా మధ్య కాల్పుల విరమణను తమ విజయంగా ఇరాన్ ప్రకటించుకుంది. ఈమేరకు ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ప్రకటన విడుదలచేసింది. యుద్ధంలో ఇరాన్ నిర్దేశించుకున్న అన్ని లక్ష్యాలు దాదాపు నెరవేరాయని కౌన్సిల్ పేర్కొంది. తమ 10 అంశాల ప్రణాళికను ట్రంప్‌ ఆమోదించేలా చేయడం ద్వారా విజయం సాధించినట్లు వివరించింది.

