Iran Israel War Live Update : ఇజ్రాయెల్- అమెరికా కలిసి ఇరాన్​పై దాడులు చేయడంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ​ ఖమేనీ మృతి చెందారు. దీంతో ఇరాన్ ప్రతికార దాడులకు దిగింది. ఇజ్రాయెల్​తో పాటు అమెరికా స్థావరాలు ఉన్న దేశాలపై దాడులు చేస్తోంది. సోమవారం పశ్చియాసియాలో దాడులు కొనసాగుతున్నాయి.

LIVE FEED

2:50 PM, 2 Mar 2026 (IST)

  • కువైట్‌లో కూలిన పలు అమెరికా యుద్ధ విమానాలు
  • పైలట్లంతా సురక్షితంగా బయటపడ్డారని కువైట్‌ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడి
  • ప్రమాదాలకు కారణాలను వివరించని కువైట్‌ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ
  • ఇరాన్ తీవ్ర స్థాయిలో దాడులు చేస్తున్న సమయంలోనే ఈ ఘటనలు
  • పైలట్లను వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించామన్న కువైట్‌ రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ
  • ప్రస్తుతం వారి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని కువైట్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడి

2:42 PM, 2 Mar 2026 (IST)

సౌదీ చమురు సంస్థపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి

  • సౌదీకి చెందిన చమురు సంస్థ అరామ్‌కోపై ఇరాన్‌ డ్రోన్ దాడి
  • ఇరాన్‌ డ్రోన్ల దాడి భగ్నం చేశామన్న సౌదీ అరేబియా
  • డ్రోన్ల శకలాలు కిందపడి మంటలు చెలరేగాయని సౌదీ అరేబియా వెల్లడి
  • ఈ ఉదయం రాస్ తనురా రిఫైనరీపై డ్రోన్లతో దాడికి యత్నించి ఇరాన్‌
  • రెండు డ్రోన్లను మధ్యలోనే అడ్డుకుని ధ్వంసం చేసినట్లు సౌదీ అరేబియా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడి
  • డ్రోన్లను అడ్డుకునే ఆపరేషన్‌లో కిందపడిన శకలాల కారణంగా స్వల్పస్థాయిలో మంటలు
  • ఈ ఘటనలో ప్రాణనష్టం జరగలేదని సౌదీ అరేబియా రక్షణ శాఖ వెల్లడి
  • డ్రోన్​ దాడి తర్వాత రాస్ తనురా రిఫైనరీని తాత్కాలికంగా మూసివేసినట్లు సౌదీ వెల్లడి
