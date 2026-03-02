వార్ అప్డేట్స్: ఇరాన్లో 555కు చేరిన మృతుల సంఖ్య
Iran Israel War Live Update (AP File Photo)
Published : March 2, 2026 at 2:50 PM IST|
Updated : March 2, 2026 at 2:58 PM IST
Iran Israel War Live Update : ఇజ్రాయెల్- అమెరికా కలిసి ఇరాన్పై దాడులు చేయడంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మృతి చెందారు. దీంతో ఇరాన్ ప్రతికార దాడులకు దిగింది. ఇజ్రాయెల్తో పాటు అమెరికా స్థావరాలు ఉన్న దేశాలపై దాడులు చేస్తోంది. సోమవారం పశ్చియాసియాలో దాడులు కొనసాగుతున్నాయి.
LIVE FEED
- కువైట్లో కూలిన పలు అమెరికా యుద్ధ విమానాలు
- పైలట్లంతా సురక్షితంగా బయటపడ్డారని కువైట్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడి
- ప్రమాదాలకు కారణాలను వివరించని కువైట్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ
- ఇరాన్ తీవ్ర స్థాయిలో దాడులు చేస్తున్న సమయంలోనే ఈ ఘటనలు
- పైలట్లను వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించామన్న కువైట్ రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ
- ప్రస్తుతం వారి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని కువైట్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడి
సౌదీ చమురు సంస్థపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి
- సౌదీకి చెందిన చమురు సంస్థ అరామ్కోపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి
- ఇరాన్ డ్రోన్ల దాడి భగ్నం చేశామన్న సౌదీ అరేబియా
- డ్రోన్ల శకలాలు కిందపడి మంటలు చెలరేగాయని సౌదీ అరేబియా వెల్లడి
- ఈ ఉదయం రాస్ తనురా రిఫైనరీపై డ్రోన్లతో దాడికి యత్నించి ఇరాన్
- రెండు డ్రోన్లను మధ్యలోనే అడ్డుకుని ధ్వంసం చేసినట్లు సౌదీ అరేబియా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడి
- డ్రోన్లను అడ్డుకునే ఆపరేషన్లో కిందపడిన శకలాల కారణంగా స్వల్పస్థాయిలో మంటలు
- ఈ ఘటనలో ప్రాణనష్టం జరగలేదని సౌదీ అరేబియా రక్షణ శాఖ వెల్లడి
- డ్రోన్ దాడి తర్వాత రాస్ తనురా రిఫైనరీని తాత్కాలికంగా మూసివేసినట్లు సౌదీ వెల్లడి
