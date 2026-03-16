దుబాయ్ ఎయిర్​పోర్ట్ వద్ద ఇరాన్ దాడి- విమాన సర్వీసులు బంద్!

Middle East Crisis Live Updates
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 16, 2026 at 7:13 AM IST

Middle East Crisis Live Updates : అమెరికా-ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం మొదలై 17వ రోజుకు చేరుకుంది. పశ్చిమాసియాలో పరస్పర దాడులతో ఇంకా ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇరాన్‌ మిలిటరీ సదుపాయాలు, చమురు క్షేత్రాలే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికా దాడులు చేపడతుండగా, ఇరాన్‌ కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా ప్రతీకారదాడులు కొనసాగిస్తోంది.

7:17 AM, 16 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్‌ ప్రతీకారంగా భీకర దాడులకు పాల్పడుతోంది. దుబాయ్‌ ఎయిర్‌పోర్టు సమీపంలో ఓ ఇంధన ట్యాంక్‌పై డ్రోన్‌తో దాడి చేసింది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. సోమవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో ఆ ఘటన జరిగినట్లు సమాచారం. వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అత్యవసర బృందాలు మంటలను అదుపులోకి తెచ్చాయి. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో ఎయిర్‌పోర్టులో విమాన సర్వీసులను నిలిపివేసినట్లు సమాచారం.

7:10 AM, 16 Mar 2026 (IST)

అమెరికా విమాన వాహక నౌకపై దాడి జరిగిందన్న వార్తలను ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్ కొట్టిపారేశారు. ప్రపంచంలోనే ప్రముఖ యుద్ధనౌకలలో ఒకటైన USS అబ్రహం లింకన్ (CVN-72) పై ఎలాంటి దాడి జరగలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న దృశ్యాల్లో ఆ నౌక మంటల్లో కాలిపోతున్నట్లు చూపించడం పూర్తిగా తప్పుడు సమాచారమని అన్నారు.

