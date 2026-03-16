దుబాయ్ ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద ఇరాన్ దాడి- విమాన సర్వీసులు బంద్!
Middle East Crisis Live Updates : అమెరికా-ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం మొదలై 17వ రోజుకు చేరుకుంది. పశ్చిమాసియాలో పరస్పర దాడులతో ఇంకా ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇరాన్ మిలిటరీ సదుపాయాలు, చమురు క్షేత్రాలే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దాడులు చేపడతుండగా, ఇరాన్ కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా ప్రతీకారదాడులు కొనసాగిస్తోంది.
LIVE FEED
ఇరాన్ ప్రతీకారంగా భీకర దాడులకు పాల్పడుతోంది. దుబాయ్ ఎయిర్పోర్టు సమీపంలో ఓ ఇంధన ట్యాంక్పై డ్రోన్తో దాడి చేసింది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. సోమవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో ఆ ఘటన జరిగినట్లు సమాచారం. వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అత్యవసర బృందాలు మంటలను అదుపులోకి తెచ్చాయి. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో ఎయిర్పోర్టులో విమాన సర్వీసులను నిలిపివేసినట్లు సమాచారం.
అమెరికా విమాన వాహక నౌకపై దాడి జరిగిందన్న వార్తలను ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొట్టిపారేశారు. ప్రపంచంలోనే ప్రముఖ యుద్ధనౌకలలో ఒకటైన USS అబ్రహం లింకన్ (CVN-72) పై ఎలాంటి దాడి జరగలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న దృశ్యాల్లో ఆ నౌక మంటల్లో కాలిపోతున్నట్లు చూపించడం పూర్తిగా తప్పుడు సమాచారమని అన్నారు.