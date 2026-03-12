ETV Bharat / international

'యుద్ధం ముగించే శక్తి మాకు మాత్రమే ఉంది'- ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలు కొట్టిపారేసిన ఇరాన్‌

middle east crisis
middle east crisis (AP News)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 12, 2026 at 7:21 AM IST

Choose ETV Bharat

Middle East Crisis : పశ్చిమాసియా యుద్ధం 13 రోజుకు చేరింది. అటు ఇజ్రాయెల్, అమెరికా బలగాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్ దాడులను ఉధృతం చేసింది. ఆపరేషన్‌ ట్రూ ప్రామిస్-4లో భాగంగా క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. శక్తివంతమైన ఎమాద్, ఖైబర్, ఖాదర్ బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ఇజ్రాయెల్‌పైకి ప్రయోగించింది. ఇటు టెహ్రాన్‌పై మరో విడత దాడులు ప్రారంభించినట్లు ఇజ్రాయెల్‌ పేర్కొంది. సైనిక కేంద్రాలు, మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యం చేసుకున్నట్లు తెలిపింది. IDF వైమానిక దాడుల్లో ఇరాన్‌లో ప్రముఖ బ్యాంకు ధ్వంసమైనట్లు తెలుస్తోంది.

LIVE FEED

7:17 AM, 12 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్‌-ఖండన

పశ్చిమాసియా యుద్ధం ముగింపుపై ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలు కొట్టిపారేసిన ఇరాన్‌

యుద్ధాన్ని ఎప్పుడంటే అప్పుడు ముగించగలనన్న ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలను తోసిపుచ్చిన ఇరాన్‌

యుద్ధం ముగించే శక్తి తమకు మాత్రమే ఉందని స్పష్టం చేసిన ఇరాన్‌

ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికా బలగాలే లక్ష్యంగా మరోసారి ఇరాన్ భీకర దాడులు

ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికా స్థావరాలపై క్షిపణులు, డ్రోన్ల వర్షం కురిపించిన ఇరాన్‌

ఒమన్‌లోని సలాలా నౌకాశ్రయంలో విధ్వంసం సృష్టించిన ఇరాన్‌ డ్రోన్‌

హోర్ముజ్ జలసంధిలో 16 ఇరాన్ నౌకలను ధ్వంసం చేసిన అమెరికా

రూ.250కోట్ల విలువైన అమెరికా నిఘా రీపర్ డ్రోన్‌ కూల్చేసిన ఇరాన్‌

కార్మియేల్‌లో 100కుపైగా రాకెట్లతో విరుచుకుపడుతున్న హెజ్బొల్లా

హోర్ముజ్ జలసంధి పూర్తిగా తమ నియంత్రణలోనే ఉందన్న ఇరాన్‌

7:17 AM, 12 Mar 2026 (IST)

ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు

టెహ్రాన్‌పై మరో విడత దాడులు ప్రారంభించిన ఇజ్రాయెల్‌

సైనిక కేంద్రాలు, మౌలిక సదుపాయాలే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు

ఐడీఎఫ్‌ దాడుల్లో ఇరాన్‌లోని ప్రముఖ బ్యాంకు ధ్వంసమైనట్లు సమాచారం

ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్‌ మొజ్తాబా ఖమేనీకి హెచ్చరిక జారీ చేసిన ఇజ్రాయెల్‌

దాడులు.. తమకు ముప్పుగా మారితే ప్రమాదం తప్పదన్న ఇజ్రాయెల్‌

ఇప్పటివరకు లెబనాన్‌లో 91 మంది చిన్నారులు సహా 634 మంది మృతి

ఇజ్రాయెల్‌ దాడులతో ఇరాన్‌లో 13 వందల మందికిపైగా మృతి

ఇరాన్‌ దాడులతో ఇజ్రాయెల్‌లో 13 మంది మృతి, 2 వేల మందికి పైగా గాయాలు

7:17 AM, 12 Mar 2026 (IST)

కీలక నిర్ణయం

అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ(ఐఈఏ) కీలక నిర్ణయం

యుద్ధం దృష్ట్యా ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లపై ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు కీలక నిర్ణయం

అత్యవసర నిల్వల నుంచి 400 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటన

2022 ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో విడుదల చేసిన 182 మిలియన్‌ బ్యారెళ్ల కంటే ఇది ఎక్కువ

7:16 AM, 12 Mar 2026 (IST)

పొరపాటు మాదే

ఇరాన్‌లోని మినాబ్‌ పాఠశాలపై దాడికి తమదే బాధ్యతన్న అమెరికా

పాఠశాల వద్ద ఇరాన్ స్థావరంపై దాడుల క్రమంలో పొరపాటు జరిగిందన్న అమెరికా

తమ లక్ష్యం తప్పిదం జరిగినట్లు అంగీకరించిన అమెరికా సైనిక దర్యాప్తు నివేదిక

అమెరికా దాడిలో పాఠశాలలో 165 మంది చిన్నారులు మృతి

TAGGED:

MIDDLE EAST CRISIS
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.