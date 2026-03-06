వారం రోజులకు చేరిన యుద్ధం- ఇరాన్కు మరోసారి డొనాల్డ్ ట్రంప్ గట్టి హెచ్చరిక
Middle East Crisis 2026 : ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్-అమెరికా దళాల యుద్ధం ఏడో రోజుకు చేరింది. తమ దేశంపైకి వస్తున్న మిసైళ్లు, రాకెట్లు, బాంబులతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న ఇరాన్... ఏమాత్రం తగ్గకుండా దాడులకు పాల్పడుతోంది. ఇప్పటికే గల్ఫ్ దేశాలపై దాడులు చేస్తున్న ఇరాన్, అజర్బైజాన్, ఒమన్పైనా విరుచుకుపడింది. అటు ఇరాన్ నాయకత్వాన్ని లొంగిపోవాలని ఇజ్రాయెల్-అమెరికా హెచ్చరించినా వినకపోవడంతో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే ఇరాన్పై దాడులను తీవ్రతరం చేస్తామని ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్-IDF ప్రకటించింది. ఆపరేషన్ రోరింగ్ లయన్ పేరుతో గత 100 గంటల్లో ఇరాన్లోని 750కి పైగా ప్రాంతాలపై బాంబుల వర్షం కురిపించినట్టు తెలిపింది. ఇరాన్లోని ప్రస్తుత నాయకత్వాన్ని, సైనిక సామర్థ్యాలను మరింతగా దెబ్బతీయడమే తమ లక్ష్యమని IDF చెప్పింది.
ఇరాన్కు మరోసారి డొనాల్డ్ ట్రంప్ గట్టి హెచ్చరిక
ఇరాన్లోని సైన్యం, రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ ఆయుధాలు వీడాలన్న ట్రంప్
ఇరాన్ను తిరిగి దక్కించుకోవడానికి ఇదే సరైన తరుణమన్న ట్రంప్
తన మాట వినకుంటే యుద్ధం చేయక తప్పదని ఇరాన్ను హెచ్చరించిన ట్రంప్
యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోవడం తప్ప ఏమీ మిగలదన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్
విస్తరిస్తున్న ఇరాన్
ఇజ్రాయెల్, అమెరికా బలగాలపై ప్రతిదాడులు విస్తరిస్తున్న ఇరాన్
గల్ఫ్ దేశాలపై మిసైళ్లు, డ్రోన్లతో దాడులు చేస్తున్న ఇరాన్
అజర్బైజాన్లోని నక్షివాన్ విమానాశ్రయంపై డ్రోన్లతో ఇరాన్ దాడి
ఒమన్లోని పోర్టుపైనా ఇరాన్ డ్రోన్లతో దాడులు
అమెరికా స్థావరాలపైనా కొనసాగుతున్న ఇరాన్ దాడులు
హిందూ మహాసముద్రంలో నౌకపై దాడికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామన్న ఇరాన్
వారం రోజులుగా యుద్ధంతో మధ్యప్రాచ్యం అతలాకుతలం
క్షిపణులు, బాంబులు, డ్రోన్ల దాడులతో దద్దరిల్లుతున్న పశ్చిమాసియా
100 గంటల్లో ఇరాన్లోని 750కిపైగా ప్రాంతాలపై ఇజ్రాయెల్-అమెరికా బాంబుల వర్షం
ఇరాన్లోని దీర్ఘశ్రేణి బాలిస్టిక్ క్షిపణి కేంద్రాలపై ఇజ్రాయెల్-అమెరికా దాడులు
టెహ్రాన్ సహా ఇతర నగరాలపై విరుచుకుపడిన ఇజ్రాయెల్-అమెరికా సైన్యాలు
హెజ్బొల్లా మిలిటెంట్లపై ఇజ్రాయెల్-అమెరికా భీకర దాడులకు దిగే అవకాశం