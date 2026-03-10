ETV Bharat / international

ఇరాన్‌ వద్ద కూడా తోమహాక్‌ క్షిపణులు ఉన్నాయి : ట్రంప్

us israel iran war (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 9:16 AM IST

US Israel Iran War : పశ్చిమాసియాలో 11వ రోజు భీకరయుద్ధం జరుగుతోంది. 19 వందల మందికి పైగా ఇరాన్‌ సైనికులు చనిపోయినట్లు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రకటించింది. ఆరు విమానాశ్రయాలపై దాడి చేసినట్లు పేర్కొంది. ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికా స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్‌ 33వ విడత డ్రోన్లు, క్షిపణుల వర్షం కురిపించింది. అమెరికాకు చెందిన రెండు అత్యాధునిక MQ-9 రీపర్ డ్రోన్లను ధ్వంసం చేసిన వీడియోను ఇరాన్‌ పంచుకుంది. అటు తుర్కియోలోకి ప్రవేశించిన ఇరాన్‌ బాలిస్టిక్‌ మిస్సైల్‌ను నాటో కూల్చివేసింది. బహ్రెయిన్‌లో ఇరాన్‌ భారీ డ్రోన్‌ దాడి చేసింది.

9:11 AM, 10 Mar 2026 (IST)

శుద్ధి చేసిన యురేనియం కోసం అమెరికా ఆపరేషన్‌

శుద్ధి చేసిన యురేనియం కోసం అమెరికా ఆపరేషన్‌

  • ఇరాన్‌ అణు స్థావరాల్లోకి కమాండో దళాలను పంపే అంశంపై అమెరికా తర్జనభర్జనలు
  • అమెరికా పత్రికల కథనాలు
  • అసలు ఇరాన్‌లో కమాండో ఆపరేషన్ సాధ్యమేనా.. నిపుణుల మల్లగుల్లాలు

9:07 AM, 10 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్‌ వద్ద కూడా తోమహాక్‌ క్షిపణులు

  • మినాబ్‌ స్కల్‌ ఘటనపై ట్రంప్‌ స్పందన
  • అమెరికా చాలా దేశాలకు వాటిని విక్రయించిందని ఇరాన్‌ వద్ద కూడా కొన్ని క్షిపణులు

