పాకిస్థాన్లో ఇరాన్- అమెరికా శాంతి చర్చలు: రెడ్ జోన్ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
Middle East Crisis 2026 : పశ్చిమాసియా యుద్ధానికి ముగింపు పలికే లక్ష్యంతో శుక్రవారం పాకిస్థాన్ వేదికగా అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలు జరపనున్నాయి. రాత్రే ఇరుదేశాలకు చెందిన ప్రతినిధి బృందాలు ఇస్లామాబాద్కు చేరుకున్నాయి. శాశ్వత శాంతి ఒప్పందం కోసం ఒక విస్తృతమైన రోడ్మ్యాప్ రూపొందించటంపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించే అవకాశం ఉందని సంబంధితవర్గాలు తెలిపాయి. ఇరాన్ మాత్రం తాము ప్రతిపాదించిన 10సూత్రాల ప్రణాళిక ఆధారంగా చర్చలు జరుగుతాయని పేర్కొంది. విదేశీ ప్రతినిధుల రాక నేపథ్యంలో పాక్ ప్రభుత్వం ఇస్లామాబాద్లో గట్టి భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది.
అమెరికా, ఇరాన్ ప్రతినిధుల బృందాల రాక నేపథ్యంలో ఇస్లామాబాద్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. గురు, శుక్రవారాలు సెలవు ప్రకటించారు. కీలక భవనాలు, హోటళ్లు, విదేశీ మిషన్లు, అధికారుల నివాసాలు ఉండే రెడ్ జోన్ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప అటువైపు రావొద్దని పోలీసులు సూచించారు. గురువారం పాకిస్థాన్లోని అమెరికా రాయబారితో సమావేశమైన పాకిస్థాన్ అంతర్గత వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి మొహ్సిన్ నఖ్వీ విదేశీ ప్రతినిధుల భద్రతకు అన్నిచర్యలు తీసుకున్నట్లు చెప్పారు.