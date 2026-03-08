దుబాయ్లోని ప్రసిద్ధ 23 మెరినా టవర్పై దాడి- ఇరాన్కు ట్రంప్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
US Israel Iran War : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు మరింతగా కమ్ముకున్నాయి. వారం రోజులుగా కొనసాగుతున్న పోరు పరాకాష్టకు చేరింది. ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్పై ఇజ్రాయెల్ క్షిపణుల వర్షం కురిపించగా నగరం అగ్నిగుండంగా మారింది. మరోవైపు అమెరికాతో చర్చలు జరపబోమన్న ఇరాన్ ప్రకటనపై అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఇరాన్పై దాడులను మరింత తీవ్రతరం చేస్తామని ప్రకటించారు. ఇరాన్కు మందుంది ముసళ్ల పండగ అంటూ ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు కూడా ఇరాన్కు గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
ఇజ్రాయెల్పై ప్రతీకారేచ్ఛతో రగిలిపోతున్న ఇరాన్..భారీగా క్షిపణులను ప్రయోగిస్తోంది. గల్ఫ్దేశాలపై డ్రోన్లు, క్షిపణుల్తో విరుచుకుపడుతోంది. గత రాత్రి బహ్రెయిన్లోని అమెరికా స్థావరం, ఇరాక్లోని అమెరికా ఎంబస్సీ, ఇరాక్లోని ఇర్బిల్ విమానాశ్రయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఇరాన్, తాజాగా మరికొన్ని మరిన్ని లక్ష్యాలపై దాడులు జరిపింది. తాజా దాడుల్లో దుబాయ్లోని ప్రసిద్ధ 23 మెరినా టవర్ దెబ్బతింది.
ట్రంప్ అసహనం
ఇరాన్పై యుద్ధం విషయంలో బ్రిటన్ తీరుపై ట్రంప్ అసహనం
మధ్యప్రాచ్యానికి బ్రిటన్ రెండు విమాన వాహక నౌకలు పంపాలని యోచిస్తోందన్న ట్రంప్
ఇరాన్పై యుద్ధంలో అమెరికాకు సహకరించేందుకు బ్రిటన్ నిరాకరించిందన్న ట్రంప్
వరసగా ఎనిమిదో రోజు ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులు
ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్పై క్షిపణుల వర్షం కురిపించిన ఇజ్రాయెల్
ఇజ్రాయెల్ క్షిపణుల వర్షంతో అగ్నిగండంలా టెహ్రాన్
టెహ్రాన్లో తూర్పు, దక్షిణ ప్రాంతాలపై విరుచుకుపడిన ఇజ్రాయెల్ యుద్ధ విమానాలు
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్ యుద్ధ విమానాలు ధ్వంసం
భారీ చమురు నిల్వ కేంద్రమే లక్ష్యంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ భీకరస్థాయిలో దాడులు
అమెరికాతో చర్చలు జరపబోమన్న ఇరాన్ ప్రకటనపై స్పందించిన ట్రంప్
ఇరాన్పై దాడులు మరింత తీవ్రతరం చేస్తామని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటన
యుద్ధం ఇక్కడితో ఆగదని స్పష్టం చేసిన ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని
తదుపరి దశలో ఇరాన్కు ఊహించని "సర్ప్రైజ్లు" ఇస్తామన్న ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని
శనివారం 300 లక్ష్యాలపై దాడులు చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రకటన
తమ పొరుగు దేశాలపై దాడులకు క్షమాపణలు చెప్పిన ఇరాన్ అధ్యక్షుడు
యుద్ధం దృష్ట్యా ముందుజాగ్రత్త చర్యగా చమురు తగ్గిస్తున్నట్లు కువైట్ ప్రకటన
కొత్త సుప్రీం లీడర్ ఎంపిక కోసం నేడు భేటీకానున్న ఇరాన్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్