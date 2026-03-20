మొజ్తాబా వీడియో విడుదల చేసిన ఇరాన్- పశ్చిమాసియాలో ఆ పరీక్షలు కూడా రద్దు
Middle East Conflict Live Updates : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం పతాక స్థాయికి చేరుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న కూడా ఇరువైపులు కూడా తగ్గడం లేదు. ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా భీకర దాడులతో విరుచుకుపడుతోంది. అదే విధంగా ఇరాన్ కూడా బదులు ఇస్తోంది.
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ ఆరోగ్యంపై వచ్చిన ప్రచారాలను తిప్పికొట్టేలా ఆ దేశం వీడియో విడుదల చేసింది. ఇరాన్ అధికారిక మీడియా ఐఆర్ఐబీలో ఇది ప్రసారం అయింది. అలీ ఖమేనీ మరణం తర్వాత మొజ్తాబా తొలిసారి బాహ్య ప్రపంచానికి కనిపించారు. అయితే ఆ వీడియో ఎప్పటిదో స్పష్టంగా తెలియలేదు. ఆయన కొంత మందికి మతపరమైన బోధనలు చేస్తున్నట్లు వీడియోలో ఉంది.
యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి పశ్చిమాసియాలోని విద్యా వ్యవస్థ ప్రభావితమైంది. ఇంతకుముందు, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) 12వ తరగతి పరీక్షలను రద్దు చేసింది. ఇప్పుడు, 10వ తరగతి పరీక్షలను కూడా రద్దు చేసింది. విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బోర్డు తన నోటిఫికేషన్లో పేర్కొంది.
- పశ్చిమాసియాలో చమురు కేంద్రాలే లక్ష్యంగా దాడులు
- కువైట్లోని మినా అల్ అహ్మదీపై మరోసారి విరుచుకుపడిన ఇరాన్ డ్రోన్లు
- కువైట్లోని అమెరికా బేస్పై ఏకకాలంలో క్షిపణితో పాటు డ్రోన్ దాడులు
- క్షిపణి, డ్రోన్ దాడులతో పలు యూనిట్లలో భారీగా చెలరేగిన మంటలు
- ఇరాన్ డ్రోన్ దాడిలో బహ్రెయిన్లో అగ్నికి ఆహుతైన గోదాము
- తమ గగనతలంలోకి దూసుకొచ్చిన ఇరాన్ డ్రోన్లను ధ్వంసం చేశామన్న సౌదీ అరేబియా