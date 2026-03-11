ETV Bharat / international

అమెరికా దౌత్య కార్యాలయంపై దాడి- ఇప్పటివరకు 140మంది సైనికులు గాయాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 11, 2026 at 9:06 AM IST

US Iran Israel War : పశ్చిమాసియా యుద్ధం రోజురోజుకు తీవ్రరూపం దాలుస్తోంది. ఇరాన్‌లో సైనిక కమాండ్‌ సెంటర్లు, మౌలిక సదుపాయాలను ఇజ్రాయెల్‌ ధ్వంసం చేయగా నౌకలు, క్షిపణి లాంచ్‌ ప్యాడ్లపై అమెరికా దాడులుచేసింది. టెహ్రాన్‌ కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా వాటిపై క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. ఇరాన్‌ ప్రమాదకరమైన క్లస్టర్‌ బాంబులతో దాడులకు పాల్పడుతున్నట్లు ఇజ్రాయెల్‌ ఆరోపించింది.

9:04 AM, 11 Mar 2026 (IST)

అమెరికా దౌత్య కార్యాలయంపై దాడి

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం తీవ్రంగా కొనసాగుతోంది. అమెరికా స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్‌ ప్రతీకార దాడులు చేస్తోంది. తాజాగా ఇరాక్‌ రాజధాని బగ్దాద్‌లోని అమెరికా దౌత్య కార్యాలయంపై దాడి జరిగింది. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీపంలోని దౌత్య కార్యాలయ లాజిస్టిక్‌ హబ్‌పై ఇరాన్‌ అనుమానిత డ్రోన్‌ దాడిచేసినట్లు గుర్తించారు.

9:03 AM, 11 Mar 2026 (IST)

