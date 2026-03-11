అమెరికా దౌత్య కార్యాలయంపై దాడి- ఇప్పటివరకు 140మంది సైనికులు గాయాలు
US Iran Israel War : పశ్చిమాసియా యుద్ధం రోజురోజుకు తీవ్రరూపం దాలుస్తోంది. ఇరాన్లో సైనిక కమాండ్ సెంటర్లు, మౌలిక సదుపాయాలను ఇజ్రాయెల్ ధ్వంసం చేయగా నౌకలు, క్షిపణి లాంచ్ ప్యాడ్లపై అమెరికా దాడులుచేసింది. టెహ్రాన్ కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా వాటిపై క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. ఇరాన్ ప్రమాదకరమైన క్లస్టర్ బాంబులతో దాడులకు పాల్పడుతున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ ఆరోపించింది.
అమెరికా దౌత్య కార్యాలయంపై దాడి
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం తీవ్రంగా కొనసాగుతోంది. అమెరికా స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు చేస్తోంది. తాజాగా ఇరాక్ రాజధాని బగ్దాద్లోని అమెరికా దౌత్య కార్యాలయంపై దాడి జరిగింది. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీపంలోని దౌత్య కార్యాలయ లాజిస్టిక్ హబ్పై ఇరాన్ అనుమానిత డ్రోన్ దాడిచేసినట్లు గుర్తించారు.
అమెరికాలో రిలయన్స్ భారీ పెట్టుబడులు పెట్టనున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటన
దాదాపు రూ.27 లక్షల కోట్ల ఒప్పందమిది.. అమెరికా చరిత్రలోనే అతిపెద్దది: ట్రంప్
నూతన ఆయిల్ రిఫైనరీని ఆర్ఐఎల్ అమెరికాలో ప్రారంభిస్తుంది: ట్రంప్
కొత్త రిఫైనరీ.. అమెరికన్ మార్కెట్లకు ఇంధనంతో పాటు భద్రత బలోపేతం చేస్తుంది: ట్రంప్
అమెరికా తిరిగి నిజమైన ఇంధన ఆధిపత్యంవైపు పయనిస్తోంది: ట్రంప్
టెక్సాస్లోని బ్రౌన్స్విల్లేలో ఆర్ఐఎల్.. ఆయిల్ రిఫైనరీని ప్రారంభించనుంది: ట్రంప్
భారీ పెట్టుబడి అందించిన భారతీయ భాగస్వాములకు, రిలయన్స్కు సంస్థకు ధన్యవాదాలు: ట్రంప్
కొత్త రిఫైనరీ ఆర్థిక ప్రభావంతో పాటు వేలాది ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుంది: ట్రంప్
'అమెరికా ఫస్ట్' అజెండా అమలుతోనే ఒప్పందాలు తిరిగి వస్తున్నాయి: ట్రంప్
అనుమతుల ప్రక్రియ సులభతరం, పన్నులను తగ్గించడం వల్లే ఒప్పందాలు: ట్రంప్
ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్వచ్ఛమైన రిఫైనరీగా నిలుస్తుంది: ట్రంప్