ఇరాన్పై దాడులు ఉద్ధృతం- ఖమేనీ అంత్యక్రియలు వాయిదా
Us Israel Iran War Live Updates : ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మొదలుపెట్టిన దాడులు ఆరో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. రాజధాని టెహ్రాన్పై మరో దఫా వైమానిక దాడులు మొదలుపెట్టామని ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ తెలిపింది. ఇరాన్ సైనిక మౌలిక సదుపాయాల లక్ష్యంగా దాడులు చేస్తున్నామని ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దాడులతో విరుచుకుపడుతుంటే ఇరాన్ కూడా అంతే ధాటిగా ప్రతిదాడులు చేస్తోంది. ఇజ్రాయెల్ సహా అనేక గల్ఫ్ దేశాలపై వందలాది డ్రోన్లు, మిసైళ్లతో తెగపడుతోంది. పశ్చిమాసియాలోని మౌలిక వసతులే లక్ష్యంగా ప్రతాపం చూపుతోంది.
ఖమేనీ అంత్యక్రియలు వాయిదా
అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడిలో మృతి చెందిన ఇరాన్ సుప్రీం నేత అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు వాయిదా పడ్డాయి. లక్షలాది సంఖ్యలో జనం వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో ఇరాన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అందుకు తగ్గ ఏర్పాట్లు చేయడానికి సమయం పడుతుందని ఇస్లామిక్ డెవలప్మెంట్ కోఆర్డినేషన్ కౌన్సిల్ అధిపతి మోహసిన్ మహముది ప్రభుత్వ మీడియాకు వెల్లడించారు. త్వరలో అంత్యక్రియల తేదీని ప్రకటించనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఖమేనీ జన్మించిన మషాద్లోనే ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు.
ఇరాన్పై దాడులు ఉద్ధృతం చేసిన ఇజ్రాయెల్
ఇరాన్ నాయకత్వం, భద్రతా బలగాలే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్ దాడులు
ఇరాన్ సైనిక ప్రధాన కేంద్రంపై 100 విమానాలు, 250 బాంబులతో ఇజ్రాయెల్ దాడులు
ఇప్పటివరకు 300కుపైగా ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేశామన్న ఇజ్రాయెల్
అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో వెయ్యి మందికిపైగా ఇరాన్ ప్రజలు మృతి
మరోవైపు లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో 50 మంది మృతి
అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులతో ఇరాన్లో నిలిచిపోయిన ఇంటర్నెట్ సేవలు