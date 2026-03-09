'ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం'- ఇరాన్​ కొత్త సుప్రీం లీడర్ ఎంపికపై ట్రంప్​

ETV Bharat / international

Iran US Israel War : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ సంయుక్త దాడులు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ఇజ్రాయెల్ దళాలు ఇప్పటివరకు సుమారు 3వేల 400 దాడులు నిర్వహించాయని IDF ప్రతినిధి ఎఫీ డెఫ్రిన్ తెలిపారు. 150కి పైగా ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేశాయని తెలిపారు. ఇరాన్‌పై ఇప్పటివరకు 7వేల 500 క్షిపణులను ప్రయోగించినట్లు వెల్లడించారు. మరోవైపు ఇరాన్‌ ప్రతిదాడులను కూడా తీవ్రతరం చేసింది. ఆపరేషన్ ట్రూ ప్రామిస్-4లో భాగంగా పెద్దఎత్తున బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ఇజ్రాయెల్, అమెరికా స్థావరాలపైకి ప్రయోగించింది. ఇరాన్ లక్ష్యాలు పౌర మౌలిక సదుపాయాల వైపు కూడా మళ్లాయి.

LIVE FEED

8:37 AM, 9 Mar 2026 (IST)

  • ఇరాన్ తదుపరి సుప్రీం లీడర్‌గా ఖమేనీ కుమారుడు మెుజ్తాబా ఖమేనీ ఎంపికపై అమెరికా అధ్యక్షుడ్ ట్రంప్ స్పందన
  • ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని చెప్పిన ట్రంప్​
  • మెుజ్తాబా ఖమేనీ ఎన్నికైనట్లు అధికారికంగా ప్రకటించిన ఇరాన్‌
  • అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ దాడుల్లో ఇరాన్‌ సుప్రీం నేత అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ ఇటీవల మృతి
  • అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ రెండో కుమారుడు మెుజ్తాబా ఖమేనీ

