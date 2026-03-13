ఇరాక్లో కుప్పకూలిన అమెరికా విమానం- ఆరుగురు మృతి
Published : March 13, 2026 at 7:29 AM IST|
Updated : March 13, 2026 at 8:15 AM IST
Middle East Conflict 2026 : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం భీకరంగా కొనసాగుతోంది. ఇరాన్లోని భద్రత చెక్పాయింట్లపై, లెబనాన్లోని పర్యాటక ప్రాంతంపై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు చేశాయి. ఈ దాడుల్లో 21 మంది మరణించగా 32 మంది గాయపడ్డారు. మరోవైపు తమ దేశంలోని జనావాసాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్ దాడులకు పాల్పడుతోందని ఇజ్రాయెల్ ఆరోపించింది. ఇది ఘోరమైన యుద్ధ నేరమని పేర్కొంది. అటు లెబనాన్లోని హెజ్బొల్లా చేస్తున్న దాడులపై ఇజ్రాయెల్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. హెజ్బొల్లా మిలిటెంట్ సంస్థ భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హెచ్చరించింది.
LIVE FEED
అమెరికాకు చెందిన సైనిక విమానం కేసీ-135 ట్యాంకర్ ఇరాక్లో కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు సిబ్బంది చనిపోయినట్లు ఇరాన్కు ప్రెస్ టీవీ తెలిపింది. ఈ విమానాన్ని తామే కూల్చామని ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న ఇస్లామిక్ ప్రతిఘటన దళం పేర్కొంది. అయితే దీన్ని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ తోసిపుచ్చింది. శత్రువుల వల్ల ఇది జరగలేదని తెలిపింది. గాలిలో ఉండగానే ఫైటర్ జెట్లలో ఇంధనాన్ని నింపడానికి ఈ ట్యాంకర్ విమానాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా చేపట్టిన సైనిక చర్య ఊహించిన దానికంటే బాగా జరుగుతోందని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజిమన్ నెతాన్యాహూ అన్నారు. ఇజ్రాయెల్ గతంలో కంటే బలంగా ఉందని చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే ఇరాన్కు కొత్తగా ఎన్నికైన సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీకి జీవితానికి రక్షణ లేదన్నారు.