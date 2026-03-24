పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు- ఇజ్రాయెల్​పై IRGC 78వ దశ దాడులు

US Israel Iran War Live Updates
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 24, 2026 at 10:10 AM IST

Updated : March 24, 2026 at 11:16 AM IST

US Israel Iran War Live Updates : పశ్చిమాసియాలో భీకర పోరు కొనసాగుతోంది. ఇరాన్‌కు చెందిన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్‌ తమ ప్రతీకార దాడులను మరింత తీవ్రతరం చేసింది. ఇజ్రాయెల్​లోని కీలక ప్రాంతాలతో పాటు, పశ్చిమాసియాలోని పలు అమెరికా సైనిక స్థావరాలను ఇరాన్‌ లక్ష్యంగా చేసుకుంది.

11:15 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్​లో 1500మంది మృతి

యుద్ధం కారణంగా ఇప్పటివరకు ఇరాన్‌లో 1,500 మందికి పైగా మరణించినట్లు ఆ దేశ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఇజ్రాయెల్‌లో 15 మంది పౌరులు, అలాగే 13 మంది అమెరికా సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

10:12 AM, 24 Mar 2026 (IST)

  • లాభాలతో ప్రారంభమైన స్టాక్‌మార్కెట్లు
  • నిన్నటి నష్టాల నుంచి కాస్త కోలుకున్న స్టాక్‌మార్కెట్లు
  • వెయ్యి పాయింట్లకు పైగా లాభంలో సెన్సెక్స్‌
  • 300 పాయింట్లకు పైగా లాభంలో నిఫ్టీ

10:05 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్‌లోని డ్రోన్ మౌలిక సదుపాయాలు, క్షిపణి లాంచ్ ప్యాడ్‌లు, కీలక కేంద్రాలపై తాము కచ్చితమైన దాడులు చేసినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించింది. ఇందుకు సంబంధించిన తాజా వీడియోలను కూడా విడుదల చేసింది.

10:04 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్‌లోని మౌలిక సదుపాయాలతో పాటు ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్‌ స్థావరాలపై దాడులు జరిపినట్లు ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ తెలిపింది. ఇరాన్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన క్షిపణి తయారీ కేంద్రం, IRGCకి చెందిన ఖుద్స్ ఫోర్స్ మిలిటరీ బేస్‌లను సైతం ధ్వంసం చేసినట్లు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ నివేదించింది.

10:03 AM, 24 Mar 2026 (IST)

ఇజ్రాయెల్‌లోని అత్యంత సున్నిత ప్రాంతాలైన డిమోనా, టెల్ అవీవ్, పోర్ట్ సిటీ ఐలాట్‌లపై క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు చేసినట్లు ఐర్​జీసీ తెలిపింది. ఇజ్రాయెల్‌లో అణు రియాక్టర్‌ ఉన్న ప్రాంతం డిమోనాను ఇరాన్‌ లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఇటీవల కాలంలో ఇది రెండోసారి. గత నెల చివర్లో ఇజ్రాయెల్, అమెరికా తమపై చేసిన దాడులకు ఇది ప్రతీకార చర్య అని తెలిపింది. లక్షలాది మంది సభ్యులున్న తమ వాలంటీర్ దళం బాసిజ్ ఇంకా రంగంలోకి దిగలేదని, శత్రువులు తమను దెబ్బతీయాలని చూస్తే రెప్పపాటులో మరింత భారీ దాడులతో బదులిస్తామని హెచ్చరించింది.

