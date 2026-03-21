సైనిక చర్యను తగ్గించే విషయాన్ని పరిశీలిస్తున్నా- కాల్పుల విరమణను కాదు : ట్రంప్
Published : March 21, 2026 at 8:27 AM IST|
Updated : March 21, 2026 at 8:53 AM IST
US Israel Iran War Live Updates : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ యుద్ధం 22వ రోజుకు చేరింది. ఇజ్రాయెల్ చేసిన దాడులకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్ కూడా ప్రతిస్పందిస్తోంది. మరోవైపు చమురు ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ధరలను నియంత్రించడానికి అమెరికా కొన్ని ఆంక్షలను సడలించింది.
హర్మూజ్ జలసంధిలో దాడులను ఖండించిన 19 దేశాలు
హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకలపై జరిగిన దాడులను ఫిన్లాండ్తో సహా 19 దేశాలు ఖండించాయి. అంతర్జాకీయ చట్టాలను పాటించాలని పిలుపునిస్తూ ఒక సంయుక్త ప్రకటనను విడుదల చేశాయి. యూకే, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్, జపాన్, కెనడా, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా, న్యూజిలాండ్, డెన్మార్క్, లాట్వియా, స్లోవేనియా, ఎస్టోనియా, నార్వే, స్వీడన్, చెకియా, రొమేనియా, బహ్రెయిన్, లిథువేనియా దేశాలన్నీ ఈ ప్రకటనపై సంతకాలు చేశాయి.
- ఇరాన్పై మాకు విజయం కావాలి: అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్
- కాల్పుల విరమణపై చర్చలు జరపాలనుకోవడం లేదు: ట్రంప్
- ఖర్గ్ ద్వీపానికి సంబంధించి మా వద్ద ఉన్న ప్రణాళికలు చెప్పలేను: ట్రంప్
- ఇరాన్ నౌకాదళం, వైమానిక దళాన్ని నాశనం చేశాం: ట్రంప్
- సైనిక పరంగా ఇరాన్ పని అయిపోయింది: ట్రంప్
- ఇరాన్ తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తున్నాం: అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్
- హోర్ముజ్ జలసంధి గురించి మాకు అవసరం లేదు: ట్రంప్