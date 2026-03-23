వార్​ ఎఫెక్ట్- భారీ నష్టాల్లో స్టాక్​ మార్కెట్లు- ఆల్‌టైమ్‌ కనిష్ఠానికి రూపాయి విలువ

US Israel Iran War LIVE Updates
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 23, 2026 at 9:35 AM IST

US Israel Iran War LIVE Updates : మూడో వారంలో కూడా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇజ్రాయెల్‌లోని అణు కేంద్రానికి సమీపంలో ఇరాన్ దాడులతో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మరింత ముదురుతోంది. టెహ్రాన్‌లోని మౌలిక సదుపాయాలే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్ విస్తృత దాడులు చేస్తోంది. లెబనాన్‌లోని హెజ్‌బొల్లా లక్ష్యంగా భూతల దాడులను కొనసాగిస్తోంది. అటు ఇజ్రాయెల్‌తో పాటు గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ ప్రతిదాడులు చేస్తోంది.

9:37 AM, 23 Mar 2026 (IST)

  • నష్టాలతో ప్రారంభమైన స్టాక్‌ మార్కెట్లు
  • 1,200 పాయింట్లకు పైగా నష్టాల్లో సెన్సెక్స్‌
  • 400 పాయింట్లకు పైగా నష్టాల్లో నిఫ్టీ
  • ఆల్‌టైమ్‌ కనిష్ఠానికి చేరుకున్న రూపాయి మారకపు విలువ
  • డాలర్‌తో పోలిస్తే 33 పైసలు పతనమై 93.86కి పడిపోయిన రూపాయి విలువ
  • పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణల నేపథ్యంలో మరింత పతనమైన రూపాయి విలువ

9:28 AM, 23 Mar 2026 (IST)

  • ఇరాన్​లోని ఖోమ్​ టర్బైన్ ఇంజిన్ ఉత్పత్తి కర్మాగారంపై దాడి
  • కేంద్రాన్ని ధ్వంసం చేసినట్లు ప్రకటించిన అమెరికా
  • ఐఆర్​జీసీకు డ్రోన్​, విమాన విభాగాల కోసం గ్యాస్ టర్బైన్ ఇంజిన్లు ఉత్పత్తి

9:28 AM, 23 Mar 2026 (IST)

  • ఇరాన్​ వివాదంపై అమెరికా పూర్తి నియంత్రణలో ఉంది : అమెరికా
  • ఇరాన్ దురాక్రమణ సామర్ధ్యాన్ని ధ్వంసం చేశాం : యూఎస్ ట్రెజరీ సెక్రటరీ
  • యుద్ధాన్ని ముగించడానికే ఇరాన్​పై దాడులను తీవ్రతరం చేయాల్సి వచ్చింది : సెక్రటరీ

9:28 AM, 23 Mar 2026 (IST)

ప్రభుత్వ పాలనను రద్దు చేయండి : అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​కు ఇరాన్ యువరాజు విజ్ఞప్తి

ఇరాన్​లో పాలనను రద్దు చేయాలని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​కు ఇరాన్ యువరాజు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇరాన్ ప్రభుత్వాన్ని, దాని అణచివేత యంత్రాంగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం కొనసాగించాలని కోరారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు

9:27 AM, 23 Mar 2026 (IST)

ట్రంప్​ హెచ్చరికలను ఖండించిన ఇరాన్

  • విద్యుత్‌ కేంద్రాలపై దాడులు చేస్తామన్న ట్రంప్‌ హెచ్చరికలను ఖండించిన ఇరాన్‌
  • మా విద్యుత్‌ కేంద్రాలపై దాడులు చేస్తే హర్మూజ్‌ను తెరిచేదే లేదు: ఇరాన్‌
  • పవర్‌ ప్లాంట్‌లే లక్ష్యంగా చేసుకుంటే హర్మూజ్‌ను పూర్తిగా మూసివేస్తాం: ఇరాన్‌
  • ఆ విద్యుత్‌ కేంద్రాలు పునర్నిర్మించేవరకు హర్మూజ్‌ను తెరిచేదే లేదు: ఇరాన్‌
  • ఇజ్రాయెల్‌ విద్యుత్ కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటాం: ఇరాన్‌
  • ఇజ్రాయెల్‌ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు లక్ష్యంగా చేసుకుంటాం: ఇరాన్‌
  • ఇజ్రాయెల్‌ సమాచార, ప్రసార సాంకేతికతలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటాం: ఇరాన్‌
  • పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా భాగస్వామ్య కంపెనీలు కూడా పూర్తిగా నాశనం చేస్తాం: ఇరాన్‌
  • చమురు కేంద్రాలను చట్టబద్ధ లక్ష్యాలుగా పరిగణించి కోలుకోలేకుండా దెబ్బతీస్తాం: ఇరాన్‌
  • చమురు ధర పెరిగిపోయి చాలా కాలం ఆ ప్రభావం కొనసాగుతుంది: ఇరాన్‌

