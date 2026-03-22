డిగో గార్సియాపై మేం దాడి చేయలేదు : ఇరాన్
US Israel Iran War Live Updates
Published : March 22, 2026 at 8:56 AM IST|
Updated : March 22, 2026 at 9:39 AM IST
US Israel Iran War Live Updates : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మరింత తీవ్రమవుతోంది. ఓ వైపు అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ విరుచుకుపడుతుంటే ఇరాన్ అంతే స్థాయిలో ప్రతిఘటిస్తోంది. ఇజ్రాయెల్పై ఇరాన్ తీవ్రస్థాయిలో క్షిపణులతో విరుచుకుపడుతుంది. మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ హర్మూజ్ను తెరవాల్సిందే అంటూ ఇరాన్కు అల్టిమేటం జారీ చేశారు.
LIVE FEED
బ్రిటన్-అమెరికా సంయుక్త సైనిక స్థావరం డిగో గార్సియాపై బాలిస్టిక్ క్షిపణులతో దాడి చేసినట్లు వస్తున్న వార్తలపై ఇరాన్ స్పందించింది. ఆ దాడి వెనక ఇరాన్ పాత్ర లేదని ఓ సీనియర్ అధికార్ తెలిపారు.
భారత్కు చేరుకున్న మరో ఎల్పీజీ నౌక
- పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వేళ భారత్కు చేరుకున్న మరో భారీ ఎల్పీజీ నౌక
- సుమారు 16,714 టన్నుల ఎల్పీజీతో న్యూ మంగళూరు పోర్ట్కు చేరుకున్న నౌక
- అమెరికాలోని నెదర్ల్యాండ్ పోర్ట్ నుంచి భారత్కు చేరుకున్న పైక్సిస్ పయనీర్ నౌక
- ఎల్పీజీని దిగుమతి చేసుకున్న 'ఏజిస్ లాజిస్టిక్స్ లిమిటెడ్' సంస్థ
- ఫిబ్రవరి 14న అమెరికా నుంచి బయలుదేరిన పైక్సిస్ పయనీర్ నౌక
- వచ్చే వారంలో న్యూ మంగళూరు పోర్టుకు రానున్న మరిన్ని నౌకలు
ఇజ్రాయెల్-అమెరికాకు ఐర్జీసీ హెచ్చరికలు
- ఇజ్రాయెల్, అమెరికాకు ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ (ఐఆర్జీసీ) హెచ్చరికలు
- ఇజ్రాయెల్లోని డిమోనా, అరద్ ప్రాంతాలపై దాడుల తర్వాత ఎక్స్లో ఐఆర్జీసీ పోస్ట్
- ఇజ్రాయెల్, అమెరికా విస్తుపోయేలా మా యుద్ధతంత్రాలు ఉంటాయి: ఐఆర్జీసీ
- ఇజ్రాయెల్ గగనతలంపై ఇరాన్ క్షిపణులు ఆధిపత్యం సాధించాయి: ఐఆర్జీసీ
- మా క్షిపణలను అడ్డుకోవడంలో ఇజ్రాయెల్ విఫలమైంది: ఐఆర్జీసీ
ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ క్షిపణి దాడి
- ఇజ్రాయెల్ అణు పరిశోధన కేంద్రం సమీపంలో ఇరాన్ దాడులు
- ఇజ్రాయెల్లోని డిమోనా, అరద్ ప్రాంతాలపై ఇరాన్ క్షిపణుల దాడి
- ఇరాన్ క్షిపణుల దాడిలో వంద మందికిపైగా స్థానికులకు గాయాలు
- ఇజ్రాయెల్: గాయపడిన వారిలో చిన్నారులు ఉన్నట్లు అధికారుల వెల్లడి
- ఇజ్రాయెల్ అణు పరిశోధన కేంద్రానికి ఎలాంటి నష్టం జరగలేదు: ఐఏఈఏ
ఇరాన్కు ట్రంప్ వార్నింగ్
- హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ 48 గంటల్లో తెరవాలి: ట్రంప్
- ఎలాంటి బెదిరింపులు లేకుండా హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవాలి: ట్రంప్
- హర్మూజ్ను పూర్తిగా తెరవకపోతే ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలపై దాడి చేస్తాం: ట్రంప్
- ఇరాన్లోని వివిధ విద్యుత్ కేంద్రాలపై దాడి చేసి పూర్తిగా ధ్వంసం చేస్తాం: ట్రంప్
- ఇరాన్లోని పెద్ద విద్యుత్ కేంద్రంతోనే దాడిని ప్రారంభిస్తాం: ట్రంప్
