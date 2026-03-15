పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు- హర్మూజ్కు యుద్ధ నౌకలు పంపాలని కోరిన ట్రంప్
Middle East Crisis Live Update (AP)
Middle East Crisis Live Update : అమెరికా-ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం మొదలై 16వ రోజుకు చేరుకుంది. పశ్చిమాసియాలో పరస్పర దాడులతో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు సైనిక కేంద్రాలే లక్ష్యంగా సాగిన దాడులు, ఇప్పుడు చమురు క్షేత్రాలపై గురి పెడుతున్నాయి. ఇరాన్ మిలిటరీ సదుపాయాలు, చమురు క్షేత్రాలే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇరాన్ కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా ప్రతీకారదాడులు కొనసాగించింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సైనిక సదుపాయాలే లక్ష్యంగా క్షిపణులు, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది.
- యుద్ధం నేపథ్యంలో హర్మూజ్కు యుద్ధనౌకలు పంపాలని కోరిన ట్రంప్
- చైనా, ఫ్రాన్స్, జపాన్, కొరియా, బ్రిటన్ దేశాలను కోరిన ట్రంప్
- ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాన్ని 100శాతం నిర్వీర్యం చేశామన్న ట్రంప్
- ఇరాన్ హర్మూజ్లో డ్రోన్లు, క్షిపణులతో దాడులు చేసే ప్రమాదం ఉందన్న ట్రంప్
- హర్మూజ్ ప్రభావిత దేశాలన్నీ అడ్డంకులను తొలగించాలన్న ట్రంప్
- ఇరాన్ తీర ప్రాంతాలపై అమెరికా బాంబులు కురిపిస్తూనే ఉంటుందన్న ట్రంప్
- హర్మూజ్కు అతి త్వరలోనే స్వేచ్ఛ కల్పిస్తామన్న ట్రంప్
- పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన భారత నౌకాదళం
- పర్షియన్ గల్ఫ్లో యుద్ధనౌకలు మోహరించినట్లు భారత నౌకాదళం వెల్లడి
- గల్ఫ్ నుంచి భారత్కు వచ్చే వాణిజ్య నౌకలకు భద్రతే లక్ష్యమన్న నౌకాదళం
- పర్షియన్ గల్ఫ్లో ప్రస్తుతం 24 భారత నౌకలు మోహరింపు
- పర్షియన్ గల్ఫ్లో 24 నౌకల్లో 668 మంది భారతీయ నావికులు
- జలసంధికి తూర్పు వైపున మరో 3 నౌకల్లో 76 మంది భారతీయ నావికులు