ఇరాన్‌ సైనిక అత్యున్నతాధికారి లారిజానీని చంపేశామన్న ఇజ్రాయెల్- ధ్రువీకరించిన టెహ్రాన్​​

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 18, 2026 at 7:29 AM IST

Middle East Crisis 2026 : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధజ్వాలలు రగులుతూనే ఉన్నాయి. రాజధాని టెహ్రాన్‌ సహా ఇరాన్‌లోని పలు నగరాల్లోని సైనిక లక్ష్యాలపై ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికా క్షిపణులతో విరుచుకుపడుతున్నాయి. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ అత్యున్నత సైనికాధికారి అలీ లారి జానీ, ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ అనుబంధ బసీజ్ మిలీషియా అధిపతి జనరల్ గులాం రెజా సాల్మనీ మృతి చెందారు. లెబనాన్ రాజధాని బీరుట్‌పైనా ఇజ్రాయెల్‌ బాంబుల వర్షం కురిపించింది. గల్ఫ్‌దేశాల్లోని అమెరికా సైనికస్థావరాలు, రాయబార కేంద్రాలు, ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యంగా ఇరాన్ ప్రతిదాడులను కొనసాగించింది. అటు ఇరాన్‌ కొత్త సుప్రీంలీడర్‌ మొజ్తాబా ఖమేనీ రష్యాలో ఉన్నట్లు జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఆ దేశం ఖండించింది.

7:27 AM, 18 Mar 2026 (IST)

ఇరాన్‌ సైనిక అత్యున్నతాధికారి లారిజానీని చంపేశామని ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని బెంజమిన్‌ నెతన్యాహు తెలిపారు. దీంతో ఇరాన్‌ ప్రజలు తమ గమ్యాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకునే స్వేచ్ఛ లభిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ‘మంగళవారం ఉదయం లారిజానీని, గులాం రెజాను చంపేశాం. వారు గ్యాంగ్‌స్టర్‌కు సహాయకులు. టెహ్రాన్‌ వీధుల్లో ప్రజలను భయాందోళనలకు గురి చేస్తున్నారు’ అని వ్యాఖ్యానించారు.

7:23 AM, 18 Mar 2026 (IST)

