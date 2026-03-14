మొజ్తాబా సహా ఇరాన్ కీలక నేతల ఆచూకీ చెబితే రూ.93 కోట్లు రివార్డ్ : అమెరికా
US Israel Iran War Live Updates (AP)
Published : March 14, 2026 at 8:35 AM IST|
Updated : March 14, 2026 at 9:11 AM IST
US Israel Iran War Live Updates : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం భీకరంగా కొనసాగుతోంది. రెండు వారలు అవుతున్న పరస్పర దాడులతో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. అమెరికా కూడా హర్మూజ్ జలసంధితో పాటు ఇతర స్థావరాలకు అదనపు బలగాలను రంగంలోకి దించింది. జపాన్ స్థావరం నుంచి మూడు దాడి నౌకలు, 2,500 మంది మెరైన్ కమాండోలను తరలించాలని ఆదేశించింది. సుప్రీంలీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీ, ఇరాన్ కీలక అలీ లారిజానీ ఆచూకీ చెబితే రూ.93 కోట్ల రూపాయలను ఇస్తామని ప్రకటించింది.
LIVE FEED
- హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా వెళ్లే నౌకలను అడ్డుకుంటే దాడులు ఉద్ధృతం చేస్తాం: ట్రంప్
- ఖర్గ్ ద్వీపంలోని ఇంధన కేంద్రాలపై దాడులు చేస్తాం: ట్రంప్
- ఖర్గ్ ద్వీపంలోని సైనిక లక్ష్యాలపై ఇప్పటికే దాడులు చేశాం: ట్రంప్
- అమెరికా దాడులను అడ్డుకునే సామర్థ్యం ఇరాన్కు లేదు: ట్రంప్
- అమెరికా సైన్యాన్ని ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ దళంగా తీర్చిదిద్దాను: ట్రంప్
- ఇరాన్ వద్ద ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ అణ్వాయుధం ఉండకూడదు: ట్రంప్
- అమెరికా సహా మధ్యప్రాచ్యంలోని దేశాలను బెదిరించే పరిస్థితి ఉండకూడదు: ట్రంప్
- ఇరాన్ సైన్యం ఆయుధాలను విడిచిపెట్టి లొంగిపోతే మంచిది: ట్రంప్
- యుద్ధం ఇంకా ఎంతకాలం కొనసాగుతుందో చెప్పలేనన్న ట్రంప్
- హర్మూజ్తో పాటు ఇతర స్థావరాలకు అదనపు బలగాలను దించిన అమెరికా
- జపాన్ నుంచి నౌకలు, 2,500 మంది కమాండోలు వెళ్లాలని అమెరికా ఆదేశం
- మొజ్తాబా ఖమేనీ, లారిజానీ ఆచూకీ చెబితే రూ.93 కోట్లు ఇస్తామన్న అమెరికా
- ఇరాన్పై 90 విమానాలు, 200కుపైగా పేలుడు పదార్థాలతో దాడి చేశామన్న ఐడీఎఫ్
- హెడ్క్వార్టర్లు, గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు ధ్వంసం చేసినట్లు ఐడీఎఫ్ ప్రకటన
- లెబనాన్లో హెజ్బొల్లా స్థావరాలపై ఇజ్రాయెల్ ఫైటర్ జెట్లతో దాడులు
