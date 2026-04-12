ఇరాన్తో చర్చలు విఫలం- మా బృందం వెనక్కి వెళ్లిపోయింది : జేడీ వాన్స్
US Iran Talks Live Updates (AP)
US Iran Talks Live Updates : యుద్ధం ముగింపుపై అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చలు ముగిశాయి. దాదాపు 14 గంటలపాటు చర్చలు కొనసాగాయి. ఈ సందర్భంగా ఇరుదేశాలకు చెందిన సాంకేతిక బృందాలు నిపుణుల నివేదికలను పంచుకున్నాయి. ఆదివారం కూడా మరో విడత చర్చలు కొనసాగనున్నాయి.
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చలపై విఫలమయ్యాయని అగ్రరాజ్య ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ తెలిపారు. అర్ధంతరంగా చర్చలను ముగించి తమ బృందం వెనక్కి వెళ్లిపోయిందని తెలిపారు. పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్లో ఈ చర్చలు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ నిబంధనలను అంగీకరించడానికి ఇరాన్ సిద్ధపడట్లేదని పేర్కొన్నారు.