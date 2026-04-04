టెహ్రాన్ ప్రభుత్వంతో సంబంధం ఉన్న నలుగురు ఇరానీయుల వీసాలు రద్దు: ట్రంప్​ ప్రభుత్వం వెల్లడి

West Asia Tensions Live Updates
A bridge struck by U.S. airstrikes on Thursday is seen in the town of Karaj, west of Tehran, Iran, Friday ((AP))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 4, 2026 at 9:44 AM IST

Updated : April 4, 2026 at 8:23 PM IST

West Asia Tensions Live Updates : ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్​- అమెరికా మధ్య యుద్ధం 36వ రోజుకు చేరినా, ఇప్పుడు ముగుస్తుందో తెలియడం లేదు. రెండు వర్గాలు పరస్పరం భీకర దాడులు చేసుకుంటున్నాయి.

10:43 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ఇరాన్ ప్రభుత్వంతో సంబంధాలున్న కనీసం నలుగురు ఇరానీయుల గ్రీన్‌కార్డులు లేదా వీసాలను ట్రంప్​ ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. ఇందులో ఇద్దరిని ఇప్పటికే ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకుని, దేశనిష్క్రమణ (డిపోర్టేషన్)కు సిద్ధం చేస్తున్నారు. తాజాగా అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో తీసుకున్న నిర్ణయాల ఆధారంగా ఈ చర్యలు జరిగాయి. సంబంధిత వ్యక్తులు ఇకపై అమెరికాలో శాశ్వత నివాస హక్కుకు గానీ, దేశంలో ప్రవేశానికి అర్హులు కారని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.

8:18 PM, 4 Apr 2026 (IST)

ఇరాన్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ మరోసారి ఘాటు హెచ్చరికలు చేశారు. హర్మూజ్​ జలసంధిని తెరవడానికి, అమెరికాతో ఒప్పందం చేసుకోవడానికి తాను విధించిన గడువుకు మరో 2 రోజులే మిగిలి ఉందని ఆయన గుర్తు చేశారు. సమయం మించిపోతోందని, ప్రళయం విరుచుకుపడటానికి 48 గంటలే మిగిలి ఉందని తన ట్రూత్ సోషల్‌ వేదికగా డెడ్లీ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

2:32 PM, 4 Apr 2026 (IST)

బుషెహర్ అణుకేంద్రం లక్ష్యంగా దాడి జరిగింది: ఇరాన్​

బుషెహర్ అణు కేంద్రానికి సమీపంలో వైమానిక దాడి జరిగిందని ఇరాన్ అణు సంస్థ శనివారం వెల్లడించింది. ఈ దాడిలో ఒక గార్డు మృతి చెందగా, పక్కనే ఉన్న భవనం దెబ్బతిందని పేర్కొంది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు మొదలైనప్పటి నుంచి ఈ అణుకేంద్రంపై దాడి జరగడం ఇది నాలుగోసారి కావడం గమనార్హం.

2:25 PM, 4 Apr 2026 (IST)

సౌదీలో అమెరికా ఎంబసీపై ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు

సౌదీలోని అమెరికన్ రాయబార కార్యాలయంపై ఇరాన్ క్షిపణిదాడులు చేసింది. దీంతో అమెరికన్ ఎంబసీలోని మూడు అంతస్తులు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఇరాన్ దాడుల్లో కువైట్​లోని అమెరికన్ స్థావరంలో ఉన్న చినూక్ హెలికాప్టర్ ధ్వంసమైంది.

2:13 PM, 4 Apr 2026 (IST)

అమెరికాకు చెందిన మరో రెండు యుద్ధ విమానాలను కూల్చిశాం: ఇరాన్​

ఇరాన్‌తో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ చేస్తున్న భీకర యుద్ధంలో కీలక పరిణామం జరిగింది. అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్‌-15ఈ స్ట్రైక్ ఈగిల్ యుద్ధ విమానాన్ని, ఏ10 యుద్ధం విమానాలను కూల్చేసినట్లు ఇరాన్​ పేర్కొంది. మరోవైపు గల్ఫ్ దేశాల ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్‌ దాడులు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కువైట్‌లోని మినా అల్-అహ్మదీ చమురు శుద్ధి కర్మాగారంపై ఇరాన్‌ దాడి చేయగా, భారీ ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి.

12:57 PM, 4 Apr 2026 (IST)

మరో జలసంధిపై ఇరాన్​ ఫోకస్- స్పీకర్ పెట్టిన పోస్టుతో పెరిగిన ఉద్రిక్తతలు

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని విస్తరించేలా ఇరాన్ నుంచి హెచ్చరికలు వచ్చాయి. తమ నెక్ట్స్‌ టార్గెట్‌ బాబ్‌ అల్‌ మాండెబ్‌ జలసంధి అని అర్థం వచ్చేలా ఇరాన్‌ పార్లమెంట్‌ స్పీకర్‌ మహమ్మద్‌ బాగేర్‌ గాలిబఫ్‌ ఎక్స్ వేదికగా పోస్టు పెట్టారు. "అంతర్జాతీయంగా చమురు, ఎల్‌ఎన్‌జీ, గోధుమలు, బియ్యం, ఎరువుల రవాణాలో ఎంత వాటా బాబ్‌ అల్ మాండెబ్ మీదుగా వెళ్తోంది. ఏఏ దేశాలు, కంపెనీలు ఎక్కువగా లబ్ధి పొందుతున్నాయి?" అని అర్థం వచ్చేలా ఇరాన్ స్పీకర్ రాసుకొచ్చారు.

9:35 AM, 4 Apr 2026 (IST)

ఇరాన్​కు చెదిన ఓ అధికారి కుటుంబంపై జరిగిన ప్రాణాంతక దాడి నేపథ్యంలో, అమెరికా దౌత్య ప్రయత్నాల చిత్తశుద్ధిపై ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్ తీవ్రమైన ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఇటీవల జరిగిన దాడిలో ఒక ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తి భార్య హత్యకు గురయ్యారని అధ్యక్షుడు వెల్లడించారు. హింస జరిగిన సమయాన్ని తన అంతర్జాతీయ సంబంధాలతో ముడిపెడుతూ, శాంతి పిలుపులకు, క్రియాశీలక శత్రుత్వాలకు మధ్య ఉన్న వైరుధ్యాన్ని పెజెష్కియన్ నొక్కిచెప్పారు. "నేను అమెరికా ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తుండగానే" ఈ లక్షిత దాడి జరిగిందని, ఇది నిర్మాణాత్మక సంప్రదింపుల సాధ్యతపై సందేహాలను రేకెత్తించిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. "ప్రపంచమే తీర్పు చెప్పనివ్వండి; ఏ పక్షం సంభాషణలు, సంప్రదింపులలో పాల్గొంటుంది, ఏది ఉగ్రవాదానికి పాల్పడుతుంది?" అని ప్రశ్నించారు.

